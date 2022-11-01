Вместо площадки для выгула собак екатеринбурженка добилась штрафа за татуировки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали и почти сразу штрафанули Ольгу Минакову, которая отвоёвывает в Железнодорожном районе территорию для собачников, которым негде выгуливать питомцев. Но штраф ей выписали не за любовь к собакам.Как выяснилось вскоре после задержания, Минаковой «предъявили» за татуировки. Причём, уже не в первый раз. У неё уже неоднократно возникали проблемы с законом из-за демонстрации нацистской символики, но демонстрировать её перестать она может, только сведя выбитые на её руках «перстни».В прошлом Ольга Минакова была осуждена за причастность к убийству и к причинению тяжкого телесного вреда здоровью (согласно информации, обнародованной пресс-секретарём ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых). А в 2022-м году её дважды задерживали за участие в пацифистских акциях, и оба раза выписывали штрафы в размере 12 тысяч рублей, обосновывая это не только самой акцией, но и всё теми же «нацистскими татуировками». Сегодня её оштрафовали мягче — на полторы тысячи рублей.Ольга Минакова учится на кинолога в Уральском аграрном университете и в последнее время занимается тем, что добивается строительства хорошей, просторной площадки для выгула собак в Железнодорожном районе города. Она утверждает, что выделенная площадка слишком мала, не соответствует нуждам животных, да ещё и засыпана вредным покрытием. С требованиями выделить участок просторнее и более адекватно организованный она выходила в одиночные пикеты, записывала видеоролики. Вот и «засветила» в очередной раз свои «нелегальные» татухи.