В Екатеринбурге возобновились задержания в центре города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня в центре Екатеринбурга задержали известную в городе 80-летнюю активистку Галину Бастрыгину. Она вышла на Площадь 1905-го года с плакатом.На плакате, который держала пикетчица, было написано обращение к полиции. Вполне интеллигентное и даже доброжелательное. Но времена сейчас такие, что его текст мы приводить здесь не будем, ибо для СМИ это даже опаснее, чем что-нибудь матерное. Вот и полицейские на дружелюбный призыв оставаться дома и не ездить… куда посылают, отреагировали недоброжелательно и пенсионерку задержали. После чего отвезли в отдел полиции №9 для составления протокола и, вероятно, скорого суда.А суды по таким «страшным» правонарушениям, как одиночный пикет или митинг, не откладывают.Вот и сегодня екатеринбургские судьи трудятся, не покладая рук, раздавая наказания вчерашним задержанным. Среди тех, чьи дела рассматривают сегодня в судах Екатеринбурга, оказался и адвокат Георгий Краснов, которого тоже задержали вчера в центре Екатеринбурга без видимой на то причины.