В центре Екатеринбурга начались задержания собравшихся горожан
Политика
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
На центральной площади Екатеринбурга этим вечером людно. При этом, ощущение столпотворения первыми стали создавать сотрудники силовых структур, пригнавшие сюда спецтранспорт (в виде автозаков, например). Машины для набивания в них несогласных замечены были и в других точках города.
Но «рядовые» граждане, недовольные последними событиями в стране, собрались на другой площади – на площади Труда. Сотрудники полиции традиционно требовали от людей «разойтись», не объясняя оснований для этих требований. А ровно в 19:00 начались задержания. Одной из первых «повязали» молодую поэтессу. И если её довели до автозака достаточно «нежно», то остальных «винтят» без церемоний.
Но первые задержания начались в эту среду ещё раньше. Днём при попытке провести одиночный пикет пацифистского характера задержали бывшего десантника Андрея Дебу. Простоять под сенью вождя мирового пролетариата на центральной площади Екатеринбурга с репродукцией известной картины Сальвадора Дали у него получилось недолго.
Но «рядовые» граждане, недовольные последними событиями в стране, собрались на другой площади – на площади Труда. Сотрудники полиции традиционно требовали от людей «разойтись», не объясняя оснований для этих требований. А ровно в 19:00 начались задержания. Одной из первых «повязали» молодую поэтессу. И если её довели до автозака достаточно «нежно», то остальных «винтят» без церемоний.
Но первые задержания начались в эту среду ещё раньше. Днём при попытке провести одиночный пикет пацифистского характера задержали бывшего десантника Андрея Дебу. Простоять под сенью вождя мирового пролетариата на центральной площади Екатеринбурга с репродукцией известной картины Сальвадора Дали у него получилось недолго.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге водители не поделили дорогу и разодрались
21 сентября 2022
21 сентября 2022
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 3 гектара
18 сентября 2022
18 сентября 2022
Крупный пожар произошёл в коллективном саду Нижнего Тагила
18 сентября 2022
18 сентября 2022