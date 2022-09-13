В центре Екатеринбурга начались задержания собравшихся горожан

19.35 Среда, 21 сентября 2022
Политика
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
На центральной площади Екатеринбурга этим вечером людно. При этом, ощущение столпотворения первыми стали создавать сотрудники силовых структур, пригнавшие сюда спецтранспорт (в виде автозаков, например). Машины для набивания в них несогласных замечены были и в других точках города.

Но «рядовые» граждане, недовольные последними событиями в стране, собрались на другой площади – на площади Труда. Сотрудники полиции традиционно требовали от людей «разойтись», не объясняя оснований для этих требований. А ровно в 19:00 начались задержания. Одной из первых «повязали» молодую поэтессу. И если её довели до автозака достаточно «нежно», то остальных «винтят» без церемоний.

Но первые задержания начались в эту среду ещё раньше. Днём при попытке провести одиночный пикет пацифистского характера задержали бывшего десантника Андрея Дебу. Простоять под сенью вождя мирового пролетариата на центральной площади Екатеринбурга с репродукцией известной картины Сальвадора Дали у него получилось недолго.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Екатеринбургская активистка продолжает протестную деятельность и в изгнании
13 сентября 2022
В Екатеринбурге водители не поделили дорогу и разодрались
21 сентября 2022
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 3 гектара
18 сентября 2022
Крупный пожар произошёл в коллективном саду Нижнего Тагила
18 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
19:35 В центре Екатеринбурга начались задержания собравшихся горожан
19:01 В 4 городах Свердловской области появятся современные библиотеки
18:44 Покоя екатеринбуржцам нет и на кладбищах
17:41 В Екатеринбурге на Уралмаше двое мужчин попытались ограбить магазин
17:26 В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
17:04 Четыре дня провел 61-летний мужчина в свердловских лесах
16:11 Нижнетагильская полиция ищет подозреваемого в краже денег с банковской карты
15:22 Пенсионерку из Первоуральска ошибочно посчитали умершей
14:44 Екатеринбуржцы обеспокоились работающими без страховки коммунальщиками на крыше девятиэтажки
14:12 В Свердловской области ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 19 сентября
13:40 Строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле может завершиться раньше срока
13:01 На свердловской трассе водитель уснул за рулем и устроил аварию
12:31 В Нижнем Тагиле на карантин отправили 33 класса из-за роста заболеваемости
12:02 Суд разъяснил Евгению Ройзману его меру пресечения
11:34 Ночью в уральской столице на улице Хуторская загорелся барак
11:05 В Екатеринбурге водители не поделили дорогу и разодрались
10:26 Прокуратура начала проверку после гибели 2 человек при пожаре в посёлке Совхозный
10:01 В Берёзовском ищут 82-летнего пенсионера, пропавшего 19 сентября
09:29 В Екатеринбурге «Volkswagen» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
20:42 «Клякса» лечит «безнадёжно» больных и ищет дом самым невинным жертвам
19:58 «Золотая» остановка появилась в Нижнем Тагиле
19:24 Вымогатели из Арти взяли в «заложники» автомобиль екатеринбуржца
19:02 Первый некруглый юбилей отметит Сад Нурова в Екатеринбурге
18:38 Сотрудники ГИБДД из Каменска-Уральского спровоцировали дорожную аварию
18:01 В Екатеринбурге смогут сносить незаконные киоски без решения суда
17:34 Под Екатеринбургом пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Все новости Свердловской области
11:45 Путин объявил частичную мобилизацию в России
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
13:30 В годовщину двух крупных землетрясений в Мексике произошло ещё одно землетрясение
17:11 Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев
14:54 Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
13:20 Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
12:52 СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
12:11 В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
11:21 В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
11:03 В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
16:54 Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
15:35 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
15:12 Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
14:28 На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют
13:33 Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
11:22 Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
10:43 Губернатор Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мирный житель
16:53 Власти Воронежской области назвали сообщения о диверсантах в регионе «фейковым вбросом»
16:23 Президент Казахстана заявил об осуждении «политики силы» и «языка вражды»
15:34 На Ставрополье число пострадавших из-за падения летательного аппарата возросло до 8
15:13 Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ
14:59 В Санкт-Петербурге концерт ДДТ на «Газпром Арене» перенесли на следующий год
14:25 В Приморье объявили ЧС федерального уровня, ущерб от стихии превысил 3 млрд рублей
Все новости России и мира
19:35 В центре Екатеринбурга начались задержания собравшихся горожан
19:01 В 4 городах Свердловской области появятся современные библиотеки
18:44 Покоя екатеринбуржцам нет и на кладбищах
17:41 В Екатеринбурге на Уралмаше двое мужчин попытались ограбить магазин
17:26 В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
17:04 Четыре дня провел 61-летний мужчина в свердловских лесах
16:11 Нижнетагильская полиция ищет подозреваемого в краже денег с банковской карты
15:22 Пенсионерку из Первоуральска ошибочно посчитали умершей
14:51 Технология резания титана Пермского Политеха позволит избежать возгорания на производстве
14:44 Екатеринбуржцы обеспокоились работающими без страховки коммунальщиками на крыше девятиэтажки
14:32 Росреестр Прикамья: Идентифицировать собственника поможет СНИЛС
14:12 В Свердловской области ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 19 сентября
13:40 Строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле может завершиться раньше срока
13:01 На свердловской трассе водитель уснул за рулем и устроил аварию
12:31 В Нижнем Тагиле на карантин отправили 33 класса из-за роста заболеваемости
12:23 «Горьковка» открывает сезон клубов по интересам
12:02 Суд разъяснил Евгению Ройзману его меру пресечения
11:34 Ночью в уральской столице на улице Хуторская загорелся барак
11:05 В Екатеринбурге водители не поделили дорогу и разодрались
10:26 Прокуратура начала проверку после гибели 2 человек при пожаре в посёлке Совхозный
10:03 Судебные приставы проконтролировали устранение неполадок на водозаборе г. Гремячинска
10:01 В Берёзовском ищут 82-летнего пенсионера, пропавшего 19 сентября
09:30 Как инвестировать в криптовалюту
09:29 В Екатеринбурге «Volkswagen» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
20:42 «Клякса» лечит «безнадёжно» больных и ищет дом самым невинным жертвам
20:11 В Пермь прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK