В центре Екатеринбурга начались задержания собравшихся горожан

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На центральной площади Екатеринбурга этим вечером людно. При этом, ощущение столпотворения первыми стали создавать сотрудники силовых структур, пригнавшие сюда спецтранспорт (в виде автозаков, например). Машины для набивания в них несогласных замечены были и в других точках города.Но «рядовые» граждане, недовольные последними событиями в стране, собрались на другой площади – на площади Труда. Сотрудники полиции традиционно требовали от людей «разойтись», не объясняя оснований для этих требований. А ровно в 19:00 начались задержания. Одной из первых «повязали» молодую поэтессу. И если её довели до автозака достаточно «нежно», то остальных «винтят» без церемоний.Но первые задержания начались в эту среду ещё раньше. Днём при попытке провести одиночный пикет пацифистского характера задержали бывшего десантника Андрея Дебу. Простоять под сенью вождя мирового пролетариата на центральной площади Екатеринбурга с репродукцией известной картины Сальвадора Дали у него получилось недолго.