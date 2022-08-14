На уральского журналиста посыпались угрозы после высказывания о гибели Дарьи Дугиной

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо» — написал уральский журналист Дмитрий Фоминцев после трагедии в Подмосковье. Отвратительная фраза, очевидно. Правда, Фоминцев добавил при этом: «Хорошо для наших пропагандистов. Киселёву, Соловьёву, Симоньян зарплату прибавят, всё-таки у них опасная профессия». В сочетании с этими словами первая фраза уже не кажется такой кощунственной, ведь очевидно — человек, это написавший, в первую очередь пишет о возможной беспринципности и продажности пропагандистов, которые даже трагедией могут воспользоваться.Причём, не только трагичной смертью Дугиной, отомстить за которую украинцам начали призывать ещё до того, как российские силовики заявили об установлении убийцы (согласно озвученной ФСБ версии, ей является гражданка Украины Наталья Вовк). А в итоге воспользовались процитированным выше постом уральского журналиста Дмитрия Фоминцева. Прицепившись к первому предложению, они «не замечают» последующие и теперь призывают «навести порядок в тылу». Успели отметиться и упомянутый Фоминцевым Владимир Соловьёв, и муж Маргариты Симоньян, экс-кинорежиссёр Тигран Кеосаян, и местный блогер Сергей Колясников, некогда признанный виновным в распространении нацистской атрибутики. Все эти деятели стали слать проклятья в адрес журналиста и грозить судом. Заявление с просьбой проверить содержание поста на оправдание терроризма в СК уже написал москвич Сергей Зайцев, ранее хваставшийся тем, что после его обращения привлекли к административной ответственности завуча лицея №12, где школьники станцевали на конкурсе не понравившийся консервативной общественности танец.Аудитория пропагандистов, как правило, не склонна перепроверять информацию, а первоисточник и посмотреть-то теперь невозможно (Фоминцев удалил пост и извинился за неудачно сформулированную мысль, выпустив видеообращение в «кадыровском» стиле). И они наверняка теперь будут уверены, что в «Городе бесов» журналисты и правда измываются над убийством молодой женщины.Ныне удалённый пост главный редактор ИА «ТочкаНьюс» Дмитрий Фоминцев опубликовал в личном телеграм-канале «ИродЪ Уральский», в котором высказывается на злободневные темы (и не только екатеринбургские). Ранее он работал в издании «ФедералПресс», получив в тот период журналистскую премию «Правда и справедливость» (вручается «Общероссийским народным фронтом»).