Суд в Екатеринбурге отменил штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня (5-го июля) Анна Плюснина сообщила, что ей и её адвокату удалось выиграть в суде. После рассмотрения апелляции представитель российского правосудию принял решение отменить 50-тысячный штраф, назначенный в качестве наказания Плюсниной другим судьёй «за пропаганду ЛГБТ». «Судья отменил постановление о привлечении меня к ответственности за «гей-пропаганду» и прекратил производство по делу», — пишет Плюснина на своей странице в ВК.Юриста «Ресурсного центра для ЛГБТ» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в конце прошлого года. Причиной стало объявление о мероприятиях для представителей секс-меньшинств, которое Плюснина распространила в соцсетях. Заявление на неё в правоохранительные органы подали «единоросы» Николай Земцов и Анна Кузнецова, а также семейный организации «Гнёздышко» и «Каравелла». По их обращениям на представителя «Ресурсного центра» составили два протокола, которые и вылились в денежные штрафы по 50 тысяч каждый.Второй штраф Плюснина тоже обжалует. Завтра в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга будут рассматривать, насколько это «наказание рублём» было справедливым и целесообразным. После сегодняшнего победного суда Анна Плюснина и её адвокат Ирина Ручко настроены оптимистично.