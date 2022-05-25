Экс-главреда издания «Новый город» из Нижнего Тагила обвинили в дискредитации армии РФ
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева
Через две недели в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила будет рассматриваться административное дело о дискредитации российской армии (часть 1 статьй 20.3.3 Кодекса административных правонарушений). Ответчиком станет Алексей Хлопотов, бывший главный редактор информационного агентства «Новый город», в последнее время часто выступающий в СМИ в качестве независимого военного эксперта.
Какими именно фразами журналист и блогер «дискредитировал» армии, источники, по понятным причинам, не делятся (начнёшь объяснять, повторишь ненароком, и сам окажешься в суде по той же статье). Предположительно, Хлопотов «что-то не то» написал в своём блоге или в комментариях к постам в социальных сетях. По крайней мере, именно таким образом «дискредитировал армию» другой житель Нижнего Тагила, которого недавно провели через судебный процесс и оштрафовали в итоге на 35 тысяч рублей.
Такого же размера штраф, напомним, выписали художнице Алисе Горшениной. Только она «дискредитировала» армию иным способом — стоя в мирном одиночном пикете с белой розой в руках. Зациклился ли нижнетагильский суд на одной цифре, узнаем 14-го июня.
Какими именно фразами журналист и блогер «дискредитировал» армии, источники, по понятным причинам, не делятся (начнёшь объяснять, повторишь ненароком, и сам окажешься в суде по той же статье). Предположительно, Хлопотов «что-то не то» написал в своём блоге или в комментариях к постам в социальных сетях. По крайней мере, именно таким образом «дискредитировал армию» другой житель Нижнего Тагила, которого недавно провели через судебный процесс и оштрафовали в итоге на 35 тысяч рублей.
Такого же размера штраф, напомним, выписали художнице Алисе Горшениной. Только она «дискредитировала» армию иным способом — стоя в мирном одиночном пикете с белой розой в руках. Зациклился ли нижнетагильский суд на одной цифре, узнаем 14-го июня.
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