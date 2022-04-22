Свердловское отделение КПРФ отказалось от участия в Первомайской демонстрации в Екатеринбурге
Политика
Фото: Владислав Постников
В Свердловском отделении КПРФ рассказали, что отказались от участия в Первомайской демонстрации в Екатеринбурге. Вместо этого КПРФ проведёт маёвку в районе Шарташских каменных палаток – места, где с 1905 года проводились подпольные собрания революционеров, на которых выступал Яков Свердлов.
«В связи с тем, что КПРФ было отказано в отдельной демонстрации и в предоставлении слова на общем митинге, свердловские коммунисты приняли решение провести своё мероприятие: маевку-субботник в районе каменных палаток. Это культовое место, где 100 лет назад проводились нелегальные рабочие собрания, маёвки и сборы большевиков. Как и тогда власть вновь загоняет в подполье тех, кто стоит на защите народных масс, предлагает альтернативные пути развития государства. Чем всё это закончилось для самой власти, мы все прекрасно помним из учебников истории» — говорится в сообщении КПРФ.
Ранее в первомайской демонстрации отказалась участвовать партия «Яблоко».
«В связи с тем, что КПРФ было отказано в отдельной демонстрации и в предоставлении слова на общем митинге, свердловские коммунисты приняли решение провести своё мероприятие: маевку-субботник в районе каменных палаток. Это культовое место, где 100 лет назад проводились нелегальные рабочие собрания, маёвки и сборы большевиков. Как и тогда власть вновь загоняет в подполье тех, кто стоит на защите народных масс, предлагает альтернативные пути развития государства. Чем всё это закончилось для самой власти, мы все прекрасно помним из учебников истории» — говорится в сообщении КПРФ.
Ранее в первомайской демонстрации отказалась участвовать партия «Яблоко».
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