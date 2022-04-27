На экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протокол по статье о неуважении к власти

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На Евгения Ройзмана составили очередной протокол об административном правонарушении — на этот раз по статье о «неуважении к власти» (часть 3 статьи 20.1 КоАП) — за одно единственное матерное слово в сториз в Инстаграм*.Юрист Ройзмана Юлия Федотова рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей», что поводом для возбуждения дела послужил сториз, в котором Ройзман репостнул другого пользоваться Инстаграм*, при этом в исходном посте был скриншот из Твиттера самого Ройзмана.— Материал создан Центром Э, при этом заключение о том, что данное высказывание является оскорбительным для власти, сделала ФСБ. Сториз уже давно нет. Чем они там, ***, занимаются в Центре Э? Круглосуточно соцсети Ройзмана мониторят? У меня цензурных слов нет, — прокомментировала ситуацию юрист.Протокол уже составлен, когда состоится суд, пока неизвестно.