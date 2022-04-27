На экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протокол по статье о неуважении к власти
Политика
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
На Евгения Ройзмана составили очередной протокол об административном правонарушении — на этот раз по статье о «неуважении к власти» (часть 3 статьи 20.1 КоАП) — за одно единственное матерное слово в сториз в Инстаграм*.
Юрист Ройзмана Юлия Федотова рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей», что поводом для возбуждения дела послужил сториз, в котором Ройзман репостнул другого пользоваться Инстаграм*, при этом в исходном посте был скриншот из Твиттера самого Ройзмана.
— Материал создан Центром Э, при этом заключение о том, что данное высказывание является оскорбительным для власти, сделала ФСБ. Сториз уже давно нет. Чем они там, ***, занимаются в Центре Э? Круглосуточно соцсети Ройзмана мониторят? У меня цензурных слов нет, — прокомментировала ситуацию юрист.
Протокол уже составлен, когда состоится суд, пока неизвестно.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Юрист Ройзмана Юлия Федотова рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей», что поводом для возбуждения дела послужил сториз, в котором Ройзман репостнул другого пользоваться Инстаграм*, при этом в исходном посте был скриншот из Твиттера самого Ройзмана.
— Материал создан Центром Э, при этом заключение о том, что данное высказывание является оскорбительным для власти, сделала ФСБ. Сториз уже давно нет. Чем они там, ***, занимаются в Центре Э? Круглосуточно соцсети Ройзмана мониторят? У меня цензурных слов нет, — прокомментировала ситуацию юрист.
Протокол уже составлен, когда состоится суд, пока неизвестно.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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27 апреля 2022
27 апреля 2022