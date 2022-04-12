В Екатеринбурге коммунисты поздравят друг друга с днём рождения Ленина автопробегом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловскому отделению Коммунистической партии Российской федерации согласовали мероприятия, которые представители партии запланировали на 23-е апреля. Мероприятий два – митинг и автопробег.В субботу участники автопробега соберутся на парковке возле здания №2 по улице Щербакова. В 11:00 отсюда стартует заезд автомобилей с красными флагами (и без оных). Автопробег по улицам Екатеринбурга займёт около часа. И у его участников останется целых полтора часа, чтобы припарковать свои машины и пройти к памятнику Ленина на центральной площади города. Здесь в 13:30 начнётся праздничный митинг.Таким образом свердловские коммунисты собираются отметить 152-й день рождения Владимира Ильича Ульянова, более известного миру под «творческим псевдонимом» Ленин. Вообще-то, настоящий день рождения первого и главного вождя коммунистической партии – на сутки раньше, 22-го апреля. Но в субботу, и правда, отметить его как-то удобнее.