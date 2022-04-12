В Екатеринбурге коммунисты поздравят друг друга с днём рождения Ленина автопробегом
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловскому отделению Коммунистической партии Российской федерации согласовали мероприятия, которые представители партии запланировали на 23-е апреля. Мероприятий два – митинг и автопробег.
В субботу участники автопробега соберутся на парковке возле здания №2 по улице Щербакова. В 11:00 отсюда стартует заезд автомобилей с красными флагами (и без оных). Автопробег по улицам Екатеринбурга займёт около часа. И у его участников останется целых полтора часа, чтобы припарковать свои машины и пройти к памятнику Ленина на центральной площади города. Здесь в 13:30 начнётся праздничный митинг.
Таким образом свердловские коммунисты собираются отметить 152-й день рождения Владимира Ильича Ульянова, более известного миру под «творческим псевдонимом» Ленин. Вообще-то, настоящий день рождения первого и главного вождя коммунистической партии – на сутки раньше, 22-го апреля. Но в субботу, и правда, отметить его как-то удобнее.
В субботу участники автопробега соберутся на парковке возле здания №2 по улице Щербакова. В 11:00 отсюда стартует заезд автомобилей с красными флагами (и без оных). Автопробег по улицам Екатеринбурга займёт около часа. И у его участников останется целых полтора часа, чтобы припарковать свои машины и пройти к памятнику Ленина на центральной площади города. Здесь в 13:30 начнётся праздничный митинг.
Таким образом свердловские коммунисты собираются отметить 152-й день рождения Владимира Ильича Ульянова, более известного миру под «творческим псевдонимом» Ленин. Вообще-то, настоящий день рождения первого и главного вождя коммунистической партии – на сутки раньше, 22-го апреля. Но в субботу, и правда, отметить его как-то удобнее.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Названа главная тема «Ночи музеев-2022» в Екатеринбурге
12 апреля 2022
12 апреля 2022
За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли свыше 200 тонн грязи
12 апреля 2022
12 апреля 2022