В Екатеринбурге девушка вышла с антивоенным плакатом на украинском языке
Политика
Фото: читатель veved.ru
В центр Екатеринбурга, к торгово-развлекательному центру «Пассаж» сегодня вышла девушка с плакатом на украинском языке.
На это обратил внимание читатель «Вечерних ведомостей», оказавшийся очевидцем события.
Напомним, антивоенные акции в Екатеринбурге начались сразу после объявления Путиным «специальной операции» на территории другого суверенного государства — Украины. 24 февраля на центральные площади Екатеринбурга вышли сотни протестующих, 52 человека было задержано. В результате стихийных акций в последующие дни задержанными оказались в общей сложности более 150 человек. Мы подробно освещали ход событий в нашем телеграм-канале.
На это обратил внимание читатель «Вечерних ведомостей», оказавшийся очевидцем события.
Напомним, антивоенные акции в Екатеринбурге начались сразу после объявления Путиным «специальной операции» на территории другого суверенного государства — Украины. 24 февраля на центральные площади Екатеринбурга вышли сотни протестующих, 52 человека было задержано. В результате стихийных акций в последующие дни задержанными оказались в общей сложности более 150 человек. Мы подробно освещали ход событий в нашем телеграм-канале.
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