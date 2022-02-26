Студенты и преподаватели УрФУ создали петицию с требованием прекратить военную спецоперацию
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники Уральского федерального университета создали петицию с требованием прекратить военную спецоперацию на территории Украины.
Авторы петиции считают, что необходимо в ближайшее время «достигнуть режима прекращения огня и мира посредством дипломатии». Студенты и сотрудники вуза обращаются к высшему командованию Вооруженных Сил Российской Федерации и просят сделать все возможное, чтобы «остановить катастрофу».
Напомним, что военная спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Сегодня, спустя четыре дня, должны начаться переговоры Украины и России.
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Авторы петиции считают, что необходимо в ближайшее время «достигнуть режима прекращения огня и мира посредством дипломатии». Студенты и сотрудники вуза обращаются к высшему командованию Вооруженных Сил Российской Федерации и просят сделать все возможное, чтобы «остановить катастрофу».
«С обеих сторон страдают военнослужащие, такие же молодые люди, как и мы. Они нужны дома. Живыми», – пишут авторы обращения.
Напомним, что военная спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Сегодня, спустя четыре дня, должны начаться переговоры Украины и России.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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