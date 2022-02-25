Задержанную в Екатеринбурге пикетчицу обвинили в организации вчерашней антивоенной акции
Политика
Фото: Вечерние ведомости
На девушку, которая сегодня вышла в антивоенный пикет в центре Екатеринбурга, составили протокол по «арестной» статье. Полицейские вменяют ей организацию вчерашней стихийной акции протеста в центре Екатеринбурга.
По данным «Вечерних ведомостей», екатеринбурженку задержали сегодня во время ее одиночного пикета против войны. Полицейские отвезли ее в отдел полиции №9, там на девушку составили протокол по статье 20.2, ч.2 КоАП РФ. Эта статья подразумевает наказание до десяти суток ареста, либо штраф до 30 000 рублей или обязательные работы.
Нарушение порядка организации, либо проведения публичного мероприятия – именно так обозначена указанная статья административного кодекса. Это фактически означает, что девушку обвиняют в организации вчерашней стихийной акции.
По словам собеседников «Вечерних ведомостей», суд состоится сегодня, скорее всего, в Верх-Исетском районном суде.
Напомним, что вчера в центре Екатеринбурга прошла стихийная антивоенная акция. Сотни горожан вышли на улицу с требованием боевые действия на территории Украины.
Десятки участников акции были задержаны.
Мы вели прямую трансляцию в нашем телеграм-канале.
По данным «Вечерних ведомостей», екатеринбурженку задержали сегодня во время ее одиночного пикета против войны. Полицейские отвезли ее в отдел полиции №9, там на девушку составили протокол по статье 20.2, ч.2 КоАП РФ. Эта статья подразумевает наказание до десяти суток ареста, либо штраф до 30 000 рублей или обязательные работы.
Нарушение порядка организации, либо проведения публичного мероприятия – именно так обозначена указанная статья административного кодекса. Это фактически означает, что девушку обвиняют в организации вчерашней стихийной акции.
По словам собеседников «Вечерних ведомостей», суд состоится сегодня, скорее всего, в Верх-Исетском районном суде.
Напомним, что вчера в центре Екатеринбурга прошла стихийная антивоенная акция. Сотни горожан вышли на улицу с требованием боевые действия на территории Украины.
Десятки участников акции были задержаны.
Мы вели прямую трансляцию в нашем телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге задержали девушку, вышедшую на антивоенный пикет
25 февраля 2022
25 февраля 2022
В Екатеринбурге на акции протеста начались задержания
24 февраля 2022
24 февраля 2022