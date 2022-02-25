В Екатеринбурге задержали девушку, вышедшую на антивоенный пикет
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга задержали девушку, которая вышла на одиночный пикет против войны с Украиной.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» знакомые девушки, задержанную везут в отдел полиции №9. Причины задержания пока не понятны.
Напомним, что девушка вышла на одиночный пикет к ТРЦ «Пассаж» сегодня утром с плакатом «Путин! Война – это безумие. Россия против войны».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» знакомые девушки, задержанную везут в отдел полиции №9. Причины задержания пока не понятны.
Напомним, что девушка вышла на одиночный пикет к ТРЦ «Пассаж» сегодня утром с плакатом «Путин! Война – это безумие. Россия против войны».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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В центре Екатеринбурга проходит еще один антивоенный пикет
24 февраля 2022
24 февраля 2022