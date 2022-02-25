Екатеринбурженка вновь вышла на одиночный пикет против войны с Украиной
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Девушка вышла на одиночный пикет в центр Екатеринбурга. Она стоит у ТРЦ «Пассаж» с плакатом «Путин! Война – это безумие. Россия против войны».
Ранее екатеринбурженка уже выходила на антивоенный пикет. Вчера она стояла с плакатом у памятника Ленину.
Напомним, что 25 февраля в связи с объявлением президентом РФ военной спецоперации в Украине в Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов против войны. Вечером в центре города начался несогласованный митинг, на который вышли сотни горожан. По данным «Вечерних ведомостей», задержано более 50 человек.
Мы вели онлайн трансляцию об акции протеста и сейчас продолжаем оперативно сообщать о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Ранее екатеринбурженка уже выходила на антивоенный пикет. Вчера она стояла с плакатом у памятника Ленину.
Напомним, что 25 февраля в связи с объявлением президентом РФ военной спецоперации в Украине в Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов против войны. Вечером в центре города начался несогласованный митинг, на который вышли сотни горожан. По данным «Вечерних ведомостей», задержано более 50 человек.
Мы вели онлайн трансляцию об акции протеста и сейчас продолжаем оперативно сообщать о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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