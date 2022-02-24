На центральной площади Екатеринбурга продолжается антивоенный митинг
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается антивоенный митинг на площади 1905 года. Как передают корреспонденты «Вечерних ведомостей» с места событий, люди не расходятся, а сотрудников полиции на время стало меньше.
Молодой человек, который вышел на акцию протеста в центр города, рассказал корреспонденту «Вечерних ведомостей», что ему страшно выходить на митинг, «но страшнее войны ничего нет».
На площадь уже возвращаются сотрудники полиции и Росгвардии. На митинге задержаны уже десятки человек. Мы ведем онлайн-трансляцию в нашем телеграм-канале.
Молодой человек, который вышел на акцию протеста в центр города, рассказал корреспонденту «Вечерних ведомостей», что ему страшно выходить на митинг, «но страшнее войны ничего нет».
На площадь уже возвращаются сотрудники полиции и Росгвардии. На митинге задержаны уже десятки человек. Мы ведем онлайн-трансляцию в нашем телеграм-канале.
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