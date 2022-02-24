Полиция оцепила территорию у памятника Ленина в центре Екатеринбурга
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники полиции полностью зачистили площадку у памятника Ленина от демонстрантов и обычных прохожих.
Как передают корреспонденты «Вечерних ведомостей» с места событий, территорию уже оцепили, а граждан попросили перейти на другую сторону улицы. На место уже приехала Росгвардия.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге проходит стихийная акция протеста против войны с Украиной. Уже начались задержания. Мы ведем онлайн-трансляцию в нашем телеграм-канале.
Как передают корреспонденты «Вечерних ведомостей» с места событий, территорию уже оцепили, а граждан попросили перейти на другую сторону улицы. На место уже приехала Росгвардия.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге проходит стихийная акция протеста против войны с Украиной. Уже начались задержания. Мы ведем онлайн-трансляцию в нашем телеграм-канале.
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