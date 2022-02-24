В Екатеринбурге на акции протеста начались задержания
Политика
Фото: Вечерние ведомости
На акции протеста в Екатеринбурге начались задержания. В основном среди задержанных – девушки и пожилые женщины. Об этом сообщают корреспонденты «Вечерних ведомостей» с места событий.
Сегодня вечером на площадь 1905 года вышли более 100 человек, чтобы выразить протест против войны с Украиной. Мы ведем онлайн-трансляцию с акции протеста в нашем телеграм-канале.
Сегодня вечером на площадь 1905 года вышли более 100 человек, чтобы выразить протест против войны с Украиной. Мы ведем онлайн-трансляцию с акции протеста в нашем телеграм-канале.
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Более 100 человек вышли на площадь 1905 года в Екатеринбурге, выступая против войны с Украиной
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