Более 100 человек вышли на площадь 1905 года в Екатеринбурге, выступая против войны с Украиной
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня вечером на площади 1905 года в Екатеринбурге под памятником Ленину собралось более 100 человек. Они выступают против войны с Украиной.
Пришедшие скандируют: «Миру – мир!», «Путин, выведи войска!», «В отставку» и «Долой власть чекистов!». Напротив протестующих стоят два полицейских уазика. Стражи порядка смотрят на горожан, напоминают об ответственности, но пока никого не задерживают.
Одна из пришедших студенток рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей», что как только узнала о событиях на территории Украины, сразу решила выйти на акцию протеста.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины и акциях протеста в нашем телеграм-канале.
Пришедшие скандируют: «Миру – мир!», «Путин, выведи войска!», «В отставку» и «Долой власть чекистов!». Напротив протестующих стоят два полицейских уазика. Стражи порядка смотрят на горожан, напоминают об ответственности, но пока никого не задерживают.
Одна из пришедших студенток рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей», что как только узнала о событиях на территории Украины, сразу решила выйти на акцию протеста.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины и акциях протеста в нашем телеграм-канале.
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На центральную площадь Екатеринбурга выходят люди с одиночными пикетами против войны
24 февраля 2022
24 февраля 2022