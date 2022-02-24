Екатеринбуржцы продолжают выходить на антивоенные пикеты
Политика
Фото: Полина Иванова / Facebook
Жители Екатеринбурга продолжают выходить на пикеты против войны с Украиной. Полиция задержала уже семь человек.
На антивоенный пикет к памятнику «Черный тюльпан» вышли три екатеринбурженки, в том числе архитектор Полина Иванова.
«Сегодня ужасный день. Я не знаю, как выразить свое отчаяние, злость, стыд. Но даже опуская эмоции – это новый Афганистан. Остановите войну, мы хотим мира», – написала Полина Иванова в Facebook.
Также выразить свой протест вышли авторы сатирического журнала «Красная бурда» Владимир Логинов и Владимир Маурин и издатель Александр Ельняков. Они стоят у памятника основателям Екатеринбурга с плакатами «Нет войне».
Отметим, что всего в уральской столице сотрудники полиции задержали уже семь пикетчиков. На них составляют протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).
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На антивоенный пикет к памятнику «Черный тюльпан» вышли три екатеринбурженки, в том числе архитектор Полина Иванова.
«Сегодня ужасный день. Я не знаю, как выразить свое отчаяние, злость, стыд. Но даже опуская эмоции – это новый Афганистан. Остановите войну, мы хотим мира», – написала Полина Иванова в Facebook.
Также выразить свой протест вышли авторы сатирического журнала «Красная бурда» Владимир Логинов и Владимир Маурин и издатель Александр Ельняков. Они стоят у памятника основателям Екатеринбурга с плакатами «Нет войне».
Отметим, что всего в уральской столице сотрудники полиции задержали уже семь пикетчиков. На них составляют протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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