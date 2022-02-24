В Березовском полиция пришла к активисту из-за поста об антивоенном митинге
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Березовском сотрудники полиции пришли домой к активисту Александру Борисенко из-за поста о митинге против войны с Украиной.
В соцсети Александр Борисенко написал, что нельзя допустить войны с Украиной, и призвал выйти на антивоенный митинг в Екатеринбурге.
По данным нашего источника, активиста планируют отвезти в ОВД по Березовскому.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге начали задерживать людей, которые вышли на одиночные пикеты против войны с Украиной.
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В соцсети Александр Борисенко написал, что нельзя допустить войны с Украиной, и призвал выйти на антивоенный митинг в Екатеринбурге.
По данным нашего источника, активиста планируют отвезти в ОВД по Березовскому.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге начали задерживать людей, которые вышли на одиночные пикеты против войны с Украиной.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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