В Екатеринбурге начались задержания протестующих против войны пикетчиков
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 24 февраля, в Екатеринбурге задержали трех человек, выходивших на одиночные пикеты против войны.
В связи с объявлением президента РФ Владимира Путина о начале военной спецоперации в Украине неравнодушные жители Екатеринбурга стали выходить на одиночные пикеты в центр города. Три человека выходили с плакатами «Нет войне» в разные места и в разное время.
Все пикеты были одиночными. Однако пикетчиков все же задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, их доставляют в отдел полиции №9. К зданию администрации Екатеринбурга, рядом с которой и проводились пикеты, стянули полицию.
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В связи с объявлением президента РФ Владимира Путина о начале военной спецоперации в Украине неравнодушные жители Екатеринбурга стали выходить на одиночные пикеты в центр города. Три человека выходили с плакатами «Нет войне» в разные места и в разное время.
Все пикеты были одиночными. Однако пикетчиков все же задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, их доставляют в отдел полиции №9. К зданию администрации Екатеринбурга, рядом с которой и проводились пикеты, стянули полицию.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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