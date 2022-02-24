В Камышлове мужчина вышел на пикет против войны с Украиной
Политика
Фото: Юлия Медведева
В Свердловской области продолжается серия антивоенных пикетов. На этот раз на акцию протеста вышел житель Камышлова.
В Камышлове мужчина вышел на пикет к зданию администрации города. В руках у него плакат «Нет войне с Украиной».
Ранее мы писали, что в центре Екатеринбурга сегодня, 24 февраля, проводятся два пикета против войны – у памятника Ленину и у здания мэрии.
Напомним, что рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. Мы следим за событиями в режиме онлайн в нашем телеграм-канале.
В Камышлове мужчина вышел на пикет к зданию администрации города. В руках у него плакат «Нет войне с Украиной».
Ранее мы писали, что в центре Екатеринбурга сегодня, 24 февраля, проводятся два пикета против войны – у памятника Ленину и у здания мэрии.
Напомним, что рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. Мы следим за событиями в режиме онлайн в нашем телеграм-канале.
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