В центре Екатеринбурга проходит еще один антивоенный пикет
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 24 февраля, в центре Екатеринбурга проходит еще один антивоенный пикет. Местная жительница вышла на площадь 1905 году к памятнику Ленина с плакатом «Нет войне!».
Ранее мы писали, что на антивоенный пикет к зданию мэрии вышел глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге Игорь Филиппов.
Напомним, что сегодня рано утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. На территории Украины введено военное положение.
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Ранее мы писали, что на антивоенный пикет к зданию мэрии вышел глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге Игорь Филиппов.
Напомним, что сегодня рано утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. На территории Украины введено военное положение.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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Глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге вышел на антивоенный пикет
24 февраля 2022
24 февраля 2022