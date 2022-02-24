В центре Екатеринбурга проходит еще один антивоенный пикет

11.44 Четверг, 24 февраля 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 24 февраля, в центре Екатеринбурга проходит еще один антивоенный пикет. Местная жительница вышла на площадь 1905 году к памятнику Ленина с плакатом «Нет войне!».

Ранее мы писали, что на антивоенный пикет к зданию мэрии вышел глава Координационного совета левых организаций в Екатеринбурге Игорь Филиппов.

Напомним, что сегодня рано утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. На территории Украины введено военное положение.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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