Пикетчик из Екатеринбурга раскритиковал военную риторику цитатой Путина
Политика
Фото: Игорь Филиппов / Вечерние ведомости
Выступление президента Российской Федерации ещё больше усилило уверенность граждан, считающих, что страна на пороге войны с Украиной. В своём выступлении Путин сообщил о намерении признать территории так называемых Луганской и Донецкой народных республик (в смысле – независимыми от украинского руководства). А уже сегодня он обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить использовать Вооружённые силы РФ за рубежом. И это чистая формальность по двум причинам: во-первых, заведомо ясно, что Совет Федерации в нынешней своей формации не отклонил ни одной президентской «просьбы». А во-вторых, по некоторым сведениям, российские войска уже пересекли границу и зашли на международно признанную территорию Украины.
Меж тем, жители России совершенно по-разному реагируют на эти тревожные новости. И если одни ищут адреса военкоматов в желании идти воевать, другие как могут заявляют о своём несогласии с внешней политикой родного государства.
Так, вечером вторника, 22-го февраля с одиночным пикетом в центр Екатеринбурга вышел мужчина. В руках он держал плакат следующего содержания: «Войной легче прикрывать свои провалы в экономической, социальной политике. Легче вести политику ограбления своего народа, своего государства». Ирония в том, что это – прямая цитата из Путина. Эти слова человек в президентском кресле сказал в декабре 2018-го года на пресс-конференции, которая состоялась после саммита «Группы двадцати». Никто ведь, наверное, не будет сомневаться, что Путин знал, о чём говорил?
Меж тем, жители России совершенно по-разному реагируют на эти тревожные новости. И если одни ищут адреса военкоматов в желании идти воевать, другие как могут заявляют о своём несогласии с внешней политикой родного государства.
Так, вечером вторника, 22-го февраля с одиночным пикетом в центр Екатеринбурга вышел мужчина. В руках он держал плакат следующего содержания: «Войной легче прикрывать свои провалы в экономической, социальной политике. Легче вести политику ограбления своего народа, своего государства». Ирония в том, что это – прямая цитата из Путина. Эти слова человек в президентском кресле сказал в декабре 2018-го года на пресс-конференции, которая состоялась после саммита «Группы двадцати». Никто ведь, наверное, не будет сомневаться, что Путин знал, о чём говорил?
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