Депутат ЕГД Алексей Вихарев заявил о политической провокации в отношении него

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев обратился в СКР по Свердловской области и Генеральную прокуратуру из-за компрометирующего материала в СМИ. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.В СМИ появилась публикация о том, что Алексея Вихарева проверяют на причастность к прослушке политиков и к серии нападений. Однако сам депутат опровергает данную информацию. Публикуем полностью его пост в социальной сети:«Друзья, вчера я столкнулся с прямой, наглой и четко спланированной политической провокацией в мой адрес.В отношении меня стала распространяться лживая информация компрометирующего характера.Очевидно, что после многочисленных угроз, лишения должности председателя комиссии, попытки лишить депутатского мандата, мои политические враги пустились во все тяжкие и уже готовы на любую подлость и преступление, чтоб устранить неугодного человека.Для защиты своей чести и репутации я незамедлительно обратился в СУ СК по Свердловской области и Генеральную прокуратуру с официальным обращением.Считаю, что целью этой политической провокации является не только желание опорочить меня в глазах избирателей, но и дестабилизация общественно-политической ситуации в Свердловской области.Для меня принципиально важно установить и привлечь к ответственности заказчиков этой провокации. У меня есть свои предположения, кто стоит за этой попыткой меня очернить. Обязательно поделюсь всей информацией с силовыми структурами. Я максимально заинтересован в помощи следствию.Я уважаю и чту право журналистов на критику, потому что она заставляет меняться. Призываю всех меня критиковать, если я буду совершать реальные ошибки.Но злоупотреблять и распространять недостоверную и непроверенную информацию нельзя.Спасибо за вашу поддержку!» – написал Алексей Вихарев в Facebook.