Губернатор продлил действие ограничительных мер в Свердловской области
Политика
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Придется придерживаться эпидемических требований до 26 октября.
«Учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция людей старше 65 лет остается обязательной. Сохраняются и другие правила, касающиеся, в частности, проведения концертов и других мероприятий. Кроме того, обращаю внимание всех работодателей: при повышении температуры и признаках ОРВИ сотрудники не должны находиться на рабочем месте», - написал глава региона в своем Instagram.
Вновь вернуться на работу можно будет только после получения отрицательного теста на коронавирус.
«Учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция людей старше 65 лет остается обязательной. Сохраняются и другие правила, касающиеся, в частности, проведения концертов и других мероприятий. Кроме того, обращаю внимание всех работодателей: при повышении температуры и признаках ОРВИ сотрудники не должны находиться на рабочем месте», - написал глава региона в своем Instagram.
Вновь вернуться на работу можно будет только после получения отрицательного теста на коронавирус.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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