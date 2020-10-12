Губернатор продлил действие ограничительных мер в Свердловской области

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Придется придерживаться эпидемических требований до 26 октября.«Учитывая обстановку с коронавирусом, самоизоляция людей старше 65 лет остается обязательной. Сохраняются и другие правила, касающиеся, в частности, проведения концертов и других мероприятий. Кроме того, обращаю внимание всех работодателей: при повышении температуры и признаках ОРВИ сотрудники не должны находиться на рабочем месте», - написал глава региона в своем Instagram.Вновь вернуться на работу можно будет только после получения отрицательного теста на коронавирус.