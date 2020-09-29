Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин планирует посетить Свердловскую область в мае следующего года. Он приедет на всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд».Во время заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил Владимира Путина на саммит.— Что касается «СпортАккорда», его возглавляет президент международной федерации дзюдо, у меня к этой организации тоже очень теплое отношение. Постараюсь в графике зафиксировать это мероприятие, — пообещал глава государства.Кроме того, Куйвашев попросил президента поручить правительству России продлить действие распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением инфраструктуры Всемирных летних студенческих игр. Дело в том, что срок данного документа истекает уже в следующем году, а основное строительство объектов Универсиады запланировано на 2022 и 2023 годы. Путин пообещал рассмотреть данную возможность.