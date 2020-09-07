Екатеринбурженку оштрафовали за плакаты в поддержку протестующих в Белоруссии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд назначил штраф екатеринбурженке за два плаката со стихами в поддержку протестующих в Белоруссии.Юлия Таймасова вместе с другом повесила напротив посольства Белоруссии плакаты в поддержку участников акций протеста. Суд решил, что пара организовала незаконный массовый пикет. Девушка же утверждает, что именно сотрудники полиции вынудили их стоять рядом с плакатом около четырех часов, так как забрали их паспорта.В результате Юлия Таймасова признана виновной по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». Ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.