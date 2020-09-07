Екатеринбурженку оштрафовали за плакаты в поддержку протестующих в Белоруссии
Политика
Фото: yandex.ru/images
Ленинский районный суд назначил штраф екатеринбурженке за два плаката со стихами в поддержку протестующих в Белоруссии.
Юлия Таймасова вместе с другом повесила напротив посольства Белоруссии плакаты в поддержку участников акций протеста. Суд решил, что пара организовала незаконный массовый пикет. Девушка же утверждает, что именно сотрудники полиции вынудили их стоять рядом с плакатом около четырех часов, так как забрали их паспорта.
В результате Юлия Таймасова признана виновной по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». Ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Юлия Таймасова вместе с другом повесила напротив посольства Белоруссии плакаты в поддержку участников акций протеста. Суд решил, что пара организовала незаконный массовый пикет. Девушка же утверждает, что именно сотрудники полиции вынудили их стоять рядом с плакатом около четырех часов, так как забрали их паспорта.
В результате Юлия Таймасова признана виновной по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». Ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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