Екатеринбургский мэр поддержал казаков, унижавших и доводивших горожан до слез
Политика
Мэр столицы Урала Александр Высокинский публично поддержал поведение казаков в Екатеринбурге, возмутившее горожан. С началом Уральском недели гордости казаки начали патрулировать (на непонятных основаниях) городские улицы, чтобы якобы находить представителей ЛГБТ. Что они собирались с этими людьми делать - не совсем понятно.
Ряженые в казачью форму, которых г-н Высокинский назвал «активными горожанами», в грубой форме начали приставать к гуляющим по Екатеринбургу людям, чей внешний вид им (казакам) не нравился. Так, например, они угрожали задержать студента журфака (из-за его внешнего вида) и довели до слез девушку-фотографа, а другому фотографу угрожали разбить камеру.
Назначенный два года назад мэр Екатеринбурга г-н Высокинский же посчитал, что ряженые в казачью форму, ходили по городу «как родители, которые против тех или иных»:
«Мы следим за выполнением законодательства. Понятно, что мы отвечаем за эту часть. Когда я был студентом, у меня были длинные волосы. В этом возрасте нужно пройти сережки в ухе и длинные волосы. Ходили казаки как активные горожане, как родители, которые против тех или иных. Которые беспокоятся за агитацию, которая карается по закону. Они выражали свое мнение. Мы следили, чтобы не было перегибов. Давайте не будем из единичного случая делать тенденцию», — заявил г-н Высокинский в эфире Е1.
К слову, в главке свердловского МВД такое поведение признали неправомерным.
А уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что казаки не имеют права задерживать и выслеживать людей, потому что «такими полномочиями ни государство, ни общественность этих людей не наделяло».
Ряженые в казачью форму, которых г-н Высокинский назвал «активными горожанами», в грубой форме начали приставать к гуляющим по Екатеринбургу людям, чей внешний вид им (казакам) не нравился. Так, например, они угрожали задержать студента журфака (из-за его внешнего вида) и довели до слез девушку-фотографа, а другому фотографу угрожали разбить камеру.
Назначенный два года назад мэр Екатеринбурга г-н Высокинский же посчитал, что ряженые в казачью форму, ходили по городу «как родители, которые против тех или иных»:
«Мы следим за выполнением законодательства. Понятно, что мы отвечаем за эту часть. Когда я был студентом, у меня были длинные волосы. В этом возрасте нужно пройти сережки в ухе и длинные волосы. Ходили казаки как активные горожане, как родители, которые против тех или иных. Которые беспокоятся за агитацию, которая карается по закону. Они выражали свое мнение. Мы следили, чтобы не было перегибов. Давайте не будем из единичного случая делать тенденцию», — заявил г-н Высокинский в эфире Е1.
К слову, в главке свердловского МВД такое поведение признали неправомерным.
А уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что казаки не имеют права задерживать и выслеживать людей, потому что «такими полномочиями ни государство, ни общественность этих людей не наделяло».
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