Активисты передают подписи за возврат прямых выборов мэров Заксобранию

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Сегодня, 10 сентября, инициативная группа по возвращению прямых выборов мэра в Свердловской области передает подписи граждан в Законодательное собрание региона.Как заявил секретарь инициативной группы Владимир Постников, на самом деле «Народная инициатива» собрала почти 15 тысяч подписей, но часть из них является недействительной из-за ошибок в оформлении:«Всё это подписи живых людей, но, к сожалению, из-за ошибок в оформлении (где-то по вине подписанта, в редких случаях по вине сборщика) после внутренней проверки мы не можем их сдать в ЗакСО, поскольку сдаём только "чистые" подписи. С ними было бы 14972 подписи, но в итоге мы сдаём 13109. Но мнения этих людей тоже должны быть учтены. Как и тех, кого мы не успели обойти, и кто не смог до нас дойти (только в Екатеринбурге таковых 82%). В любом случае такого количества подписей, оформленных в соответствии с избирательным законодательством, да ещё и на волонтёрских началах, у нас ещё никто не собирал», – написал он в своем Facebook.Напомним, что инициативная группа собирала подписи, необходимые для подачи законопроекта о возврате прямых мэрских выборов в Свердловской области для рассмотрения в областном Заксобрании. Для этого нужно было набрать 10 000 подписей в срок до 11 сентября.