В Асбесте единороссы раздают гуманитарную помощь фонда Святой Екатерины со своими агитматериалами

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Депутат из Асбеста Наталья Крылова заявила о том, что двое депутатов от «Единой России» используют гуманитарную помощь фонда Святой Екатерины для подкупа своих избирателей. Об этом Крылова написала на своей странице в Facebook.По словам депутата, в продуктовые наборы, предоставленные фондом, вложены агитационные материалы «Единой России»:«Данные наборы складируются в Учкомбинате и развозятся по 3 округу избирателям по квартирам профсоюзником депутатом Кочергиным. При этом к продуктам приложена агитка Ремезова и газета главы Тихоновой с настойчивой просьбой проголосовать за профсоюзника Ремезова», – пишет Крылова.Напомним, что продуктовые наборы фонда Святой Екатерины бесплатно раздаются семьям с детьми, родители которых остались без работы во время пандемии коронавируса.