Вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике назначена Екатерина Сибирцева

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Екатерину Сибирцеву своим заместителем по вопросам социальной политики.Ранее должность замглавы Екатеринбурга занимал Дмитрий Баранов, но он ушел в отставку в августе. СМИ сообщали, что Александр Высокинский якобы отстранил Баранова от работы из-за дисциплинарных нарушений.Напомним, чем известна Екатерина Сибирцева. Один из самых громких скандалов, связанных с Сибирцевой, случился в июне прошлого года. Тогда российская писательница и общественный деятель Мария Арбатова заявила о том, что глава департамента образования Екатеринбурга должна быть уволена после инцидента в местном лицее имени Дягилева, где учительница и школьный психолог заставляли первоклассников писать слово на доске грубое слово.«На мой взгляд, надо гнать обеих из образовательной сферы вместе с начальницей. Так себя могут вести только люди, ненавидящие детей, и их надо держать на пушечный выстрел от школ. На фото начальница управления образования Екатерина Сибирцева, не понимающая, за что получает зарплату», – написала Арбатова на своей странице в Facebook.В 2019 году в Екатеринбурге скандалом обернулся старт основной волны записи детей в школы. За то, что родители, которые подали заявления раньше оказались в конце списка, пришлось оправдываться тогдашнему вице-мэру по социальной политике Дмитрию Баранову.Еще один вице-мэр Екатеринбурга по вопросам социальной политики, предшественник Баранова Михаил Матвеев, являющийся сейчас депутатом городской Думы, также неоднократно попадал в скандальные хроники.Несколько лет подряд Матвеев игнорировал проблему обеспечения транспорта для проезда ветеранов войны на Парад Победы, а вопросы об этом называл «неуместными». В 2018 году, на встрече с журналистами, Матвеев предложил ветеранам самостоятельно решить вопрос, как добраться на площадь 1905 года для участия в Параде Победы:«Мы говорим сегодня ветеранам — нужно только желание! Если вы хотите посмотреть парад живьем, пожалуйста, приходите на площадь и смотрите. Да, мы понимаем, что многим это уже чисто физически не просто сделать. Но у вас есть родственники: сыновья, дочери, внуки, правнуки. Очень редко встречается семья, где нет никого, родственники все равно есть. Пусть они проживают не в Екатеринбурге, а в других городах. Ради такого случая, я считаю, дети должны приехать к своим дедам и бабушкам, уделить им внимание и должны их свозить на парад», — заявил Матвеев.Станет ли Екатерина Сибирцева продолжателем традиций своих предшественников, или работа департамента социальный политики изменится в лучшую сторону с ее назначением – покажет время.