Задержанного на пикете в поддержку хабаровчан третий раз осудили за участие в одной и той же акции

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоялся третий суд над Денисом Гауэртом, задержанным во время акции протеста в поддержку хабаровчан 1 августа. Заседание прошло в Ленинском районном суде Екатеринбурга.Гауэрта признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания» и оштрафовали на 10 тысяч рублей.«Я стал жертвой полицейских. Это видно на видео. Я поняла, что у нас беспредел не только со стороны полиции, но и со стороны судей, которые просто не смотрят видео. Меня задержали как преступника, удерживали лицом в пол в течение трех часов», — заявил Гауэрт во время заседания суда.Впервые за участие в акции в поддержку хабаровчан Денис Гауэрт был осужден 2 августа. Мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.2 сентября Гауэрту снова назначили административное наказание. Его признали виновным в правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и выписали штраф в 1 тысячу рублей.Напомним, что Денис Гауэрт был задержан 1 августа на акции протеста в поддержку хабаровчан в Екатеринбурге. Во время акции он стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой», держа на поводке свою собаку. Полицейские жестко задержали его и вчетвером провели к автобусу, где к нему применили силу и продержали несколько часов.