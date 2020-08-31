Свердловский депутат Госдумы устроил пикет в Рязани

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин вышел на одиночный пикет в Рязани. Политик выступил против махинаций с результатами выборов в Областную думу, которые, по его словам, уже случались в этом регионе.«[Рязань] это потенциально проблемная точка в плане возможных махинаций с результатами выборов. В этом году здесь выбирают Областную Думу. Несколько лет назад регион уже прогремел и оказался в топе территорий по электоральным нарушениям», – написал Дмитрий Ионин в своем Facebook.По словам депутата, «Справедливая Россия» подготовила ряд мер для недопущения махинаций на выборах:«Чтобы не повторить этот печальный опыт, партия «Справедливая Россия» уделяет повышенное внимание контролю над выборами. Сюда делегирован штат сильных электоральных юристов, а также к потенциальным нарушениям заранее привлекается повышенное общественное внимание, в том числе на федеральном уровне. В связи с этим поддержал акцию наших соратников по проведению пикетов на эту тему», – отметил Ионин.