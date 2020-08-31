В Екатеринбурге оштрафовали владельца «фурагаломобиля»
Политика
Фото: «Урал.МБХ медиа»
Екатеринбургского автомобилиста Николая Улитина оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за того, что во время акции протеста в Екатеринбурге на его фургоне висел баннер с надписью в поддержку хабаровчан.
Улитина признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
По словам Улитина, суд не обратил внимания ни на расхождение показаний, которые дали полицейские, причастные к его задержанию, ни на отсутствие провокационных лозунгов на автомобиле.
«Доказывали, что автомобиль не является конструкцией для агитации. К таким конструкциям относится куб, либо другие стенды, но не автомобиль. В 54 законе предусмотрено: если конструкция, на которой размешена агитация, мешает проезду или проходу, то это нарушение. А мой автомобиль не мешал ни прохожим, ни движению, он стоял на парковке», – заявил он в разговоре с корреспондентом veved.ru.
Напомним, что автомобилиста задержали 1 августа, на парковке напротив администрации города Екатеринбурга. На его машине был размещен баннер с надписью: «Екатеринбуржцы не бесы; Хабаровчане не погань; Мы - дети героев!!! Хабаровску респект с Урала».
Улитина признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
По словам Улитина, суд не обратил внимания ни на расхождение показаний, которые дали полицейские, причастные к его задержанию, ни на отсутствие провокационных лозунгов на автомобиле.
«Доказывали, что автомобиль не является конструкцией для агитации. К таким конструкциям относится куб, либо другие стенды, но не автомобиль. В 54 законе предусмотрено: если конструкция, на которой размешена агитация, мешает проезду или проходу, то это нарушение. А мой автомобиль не мешал ни прохожим, ни движению, он стоял на парковке», – заявил он в разговоре с корреспондентом veved.ru.
Напомним, что автомобилиста задержали 1 августа, на парковке напротив администрации города Екатеринбурга. На его машине был размещен баннер с надписью: «Екатеринбуржцы не бесы; Хабаровчане не погань; Мы - дети героев!!! Хабаровску респект с Урала».
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