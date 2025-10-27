На одного Почётного гражданина в Свердловской области стало больше

«В свои 95 Вольф Львович проводит ежедневные репетиции и занятия, продолжает дирижировать и вдохновлять молодых музыкантов. Мудрый, умеющий найти подход к каждому ученику, уважающий дисциплину и труд — так говорят о заслуженном артисте России его воспитанники»,



— написал свердловский губернатор, поясняя своё решение о присвоении Усминскому высокого звания.

Выдающийся музыкант и педагог Вольф Усминский удостоен звания «Почётный гражданин Свердловской области». Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер, о чём и сообщил в своём телеграм-канале.Звание «Почётный гражданин» стало признанием колоссального вклада маэстро в культуру Урала. Вольфу Усминскому 95 лет, и он продолжает активную творческую деятельность. Практически вся его жизнь неразрывно связана с Уральской специальной музыкальной школой. Он пришёл туда учеником в далёком 1943 году. С 1963 года Усминский бессменно возглавляет струнное отделение и оркестр «Лицей-камерата». Также с 1963 года он преподаёт в Уральской консерватории. В стенах вуза Усминский создал первый на Урале камерный оркестр. Он же стоял у истоков создания популярного екатеринбургского камерного оркестра «В-А-С-Н». Кроме того, Усминский является инициатором и президентом Демидовского международного юношеского конкурса скрипачей, который проходит в Екатеринбурге с 1993 года.