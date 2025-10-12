Возрастное ограничение 18+

Куда сходить в Свердловской области с 20 по 26 октября

14.11 Воскресенье, 19 октября 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
20 октября, понедельник, 19.00
Музыка тишины. Как звучит ничего?
Лекция о музыке, основанной на тишине. Спикер расскажет, зачем композиторы пишут произведения без звуков, как они работают с паузами и минимализмом, а также объяснит понятие сайлентизм — музыку, приближенную к тишине и использующую инфра- и ультразвуки.
📍Книжный магазин «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300₽

21 октября, вторник, 19.00
Эмоциональный интеллект: наука управлять чувствами
Лекция о механизмах эмоционального интеллекта. Участники узнают, как работает эмоциональная сфера человека на нейробиологическом уровне и познакомятся с практическими методиками развития EQ. Лекцию читает КПТ-терапевт.
📍Книжный магазин «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 500₽

22 октября, среда, 19.00
Разбираем с психологом. Как формируется выбор?
Публичная лекция в рамках программы выставки «Искусство собирать искусство». Тема встречи — психология выбора и принятия решений. Участники рассмотрят, как поиск нужного предмета связан с ощущением свободы и автономии, и обсудят, что выбор говорит о личности человека.
📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр, Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации

23 октября, четверг, 19.30
Беговой клуб: двадцать пятая тренировка
Групповая тренировка на свежем воздухе. Программа включает работу на выносливость, технику безопасного бега, укрепление мышц и упражнения на баланс. Перед беговой частью — разминка, после — растяжка.
📍Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230. Фонтан, спортивная площадка перед сценой)
💸 Бесплатно

24 октября, пятница, 18.00
Элементарная история кино. Год 1981 | лекция
Лекция о ключевых событиях кино 1981 года. В программе — разбор знаковых фильмов и анализ тенденций через «элементарные частицы» кинематографа, а также видеоматериалы и выставка профильных изданий.
📍Библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15. Литературная гостиная, основное здание, 3-й этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации

25 октября, суббота, 16.00
«Биомеханика чувств: как конструктивисты изобрели танец машин». Лекция + пластический перформанс
Лекция о том, как идеи конструктивизма повлияли на развитие современного танца. Участники узнают, как авангардисты преобразовали человеческое тело в «механизм», а затем увидят пластический перформанс студентов-танцоров в креативном пространстве Л52.
📍Креативный кластер «Л52» (ул. Бажова, 124 А)
💸 Бесплатно, по регистрации

26 октября, воскресенье, 12.00
Шахматный турнир + минилекция
Мини-лекция «Машина против Разума: как мы проиграли» о развитии компьютерных шахмат и матче Deep Blue с Гарри Каспаровым. После — турнир по швейцарской системе (7 туров, контроль 10+0) с перерывом после 4-го тура.
📍Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
