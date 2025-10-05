Куда сходить в Свердловской области с 13 по 19 октября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

13 октября, понедельник, 19.00Показ фильма «Париж, Техас» Вима Вендерса, посвящённого темам возвращения и потери, а также попыткам человека собрать свою жизнь по осколкам.📍Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 500₽14 октября, вторник, 18.00Третье занятие медиа-лаборатории по исследованию района Эльмаш. На встрече проходит групповое интервью с Натальей Леонтьевной Рукавичниковой, директором музея истории завода УЭТМ. Участники изучают устную историю района и создают основу для будущих публикаций и медиапроектов.📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)💸 Бесплатно, по регистрации15 октября, среда, 19.00Лекция о русской литературе 70-х годов и судьбе писателя-диссидента Андрея Синявского (Абрам Терц). Рассматривается влияние его прозы на развитие литературы второй половины XX века.📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр)💸 Бесплатно, по регистрации16 октября, четверг, 18.00Мастер-класс по созданию авторских зин-проектов о районе Эльмаш, включающий коллажи, тексты и графику.📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)💸 300₽17 октября, пятница, 17.00Сессия по изучению природы гнева, личных триггеров и телесных реакций, с использованием арт-техник (рисунок, лепка, работа с образами) и созданием индивидуального «плана гармонии».📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)💸 500₽, по регистрации18 октября, суббота, 19.00Джазовый концерт с участием музыкантов проектов «Сила голоса», «Импровизация», «Битовый джем» и других. Программа включает авторские композиции Софьи Мироновой и выступление квартета Романа Кирьянова с произведениями выпускников Беркли и музыкантов 70-х годов.📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Атриум)💸 Бесплатно, по регистрации19 октября, воскресенье, 17.30Мастер-класс по созданию коллажей, включающий обсуждение личных переживаний, тревоги и усталости, с возможностью выразить эмоции через творчество.📍ТК «Сити-центр» (Ленина, 50, пространство «Центр города», 3 этаж, 312 офис)💸 1000₽, по регистрации