Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Свердловской области с 13 по 19 октября
Иллюстрация: Вечерние ведомости
13 октября, понедельник, 19.00
Кинематограф в пути: философия роуд-муви
Показ фильма «Париж, Техас» Вима Вендерса, посвящённого темам возвращения и потери, а также попыткам человека собрать свою жизнь по осколкам.
📍Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 500₽
14 октября, вторник, 18.00
Эльмаш своими словами
Третье занятие медиа-лаборатории по исследованию района Эльмаш. На встрече проходит групповое интервью с Натальей Леонтьевной Рукавичниковой, директором музея истории завода УЭТМ. Участники изучают устную историю района и создают основу для будущих публикаций и медиапроектов.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
15 октября, среда, 19.00
Наталья Иванова. Андрей Синявский, Абрам Терц — возмутитель спокойствия, писатель-диссидент
Лекция о русской литературе 70-х годов и судьбе писателя-диссидента Андрея Синявского (Абрам Терц). Рассматривается влияние его прозы на развитие литературы второй половины XX века.
📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
16 октября, четверг, 18.00
Лаборатория зинов «Линии Эльмаша»
Мастер-класс по созданию авторских зин-проектов о районе Эльмаш, включающий коллажи, тексты и графику.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 300₽
17 октября, пятница, 17.00
Арт-терапия «Эмоциональный вулкан: от извержения к гармонии»
Сессия по изучению природы гнева, личных триггеров и телесных реакций, с использованием арт-техник (рисунок, лепка, работа с образами) и созданием индивидуального «плана гармонии».
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 500₽, по регистрации
18 октября, суббота, 19.00
Джаз в Атриуме
Джазовый концерт с участием музыкантов проектов «Сила голоса», «Импровизация», «Битовый джем» и других. Программа включает авторские композиции Софьи Мироновой и выступление квартета Романа Кирьянова с произведениями выпускников Беркли и музыкантов 70-х годов.
📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Атриум)
💸 Бесплатно, по регистрации
19 октября, воскресенье, 17.30
Создание коллажа и обмен переживаниями
Мастер-класс по созданию коллажей, включающий обсуждение личных переживаний, тревоги и усталости, с возможностью выразить эмоции через творчество.
📍ТК «Сити-центр» (Ленина, 50, пространство «Центр города», 3 этаж, 312 офис)
💸 1000₽, по регистрации
Кинематограф в пути: философия роуд-муви
Показ фильма «Париж, Техас» Вима Вендерса, посвящённого темам возвращения и потери, а также попыткам человека собрать свою жизнь по осколкам.
📍Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 500₽
14 октября, вторник, 18.00
Эльмаш своими словами
Третье занятие медиа-лаборатории по исследованию района Эльмаш. На встрече проходит групповое интервью с Натальей Леонтьевной Рукавичниковой, директором музея истории завода УЭТМ. Участники изучают устную историю района и создают основу для будущих публикаций и медиапроектов.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
15 октября, среда, 19.00
Наталья Иванова. Андрей Синявский, Абрам Терц — возмутитель спокойствия, писатель-диссидент
Лекция о русской литературе 70-х годов и судьбе писателя-диссидента Андрея Синявского (Абрам Терц). Рассматривается влияние его прозы на развитие литературы второй половины XX века.
📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
16 октября, четверг, 18.00
Лаборатория зинов «Линии Эльмаша»
Мастер-класс по созданию авторских зин-проектов о районе Эльмаш, включающий коллажи, тексты и графику.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 300₽
17 октября, пятница, 17.00
Арт-терапия «Эмоциональный вулкан: от извержения к гармонии»
Сессия по изучению природы гнева, личных триггеров и телесных реакций, с использованием арт-техник (рисунок, лепка, работа с образами) и созданием индивидуального «плана гармонии».
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 500₽, по регистрации
18 октября, суббота, 19.00
Джаз в Атриуме
Джазовый концерт с участием музыкантов проектов «Сила голоса», «Импровизация», «Битовый джем» и других. Программа включает авторские композиции Софьи Мироновой и выступление квартета Романа Кирьянова с произведениями выпускников Беркли и музыкантов 70-х годов.
📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Атриум)
💸 Бесплатно, по регистрации
19 октября, воскресенье, 17.30
Создание коллажа и обмен переживаниями
Мастер-класс по созданию коллажей, включающий обсуждение личных переживаний, тревоги и усталости, с возможностью выразить эмоции через творчество.
📍ТК «Сити-центр» (Ленина, 50, пространство «Центр города», 3 этаж, 312 офис)
💸 1000₽, по регистрации
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Свердловской области с 6 по 12 октября
05 октября 2025
05 октября 2025
В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
10 октября 2025
10 октября 2025