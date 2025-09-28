Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Свердловской области с 6 по 12 октября
Иллюстрация: Вечерние ведомости
6 октября, понедельник, 19.00
Экзистенциальный кризис: что это? И как психотерапия помогает людям в кризисе?
На встрече обсудят, что такое экзистенциальный кризис, какие бывают его виды и как психотерапия помогает справиться с этим состоянием.
📍Книжный магазин «Книги, кофе и др. измерения» (Верхняя Пышма, Успенский проспект, 99)
💸 500₽
7 октября, вторник, 14.00 и 18.30
Лекция «Мифы и легенды охоты»
Куратор выставки Людмила Шатилова расскажет об охотничьих мифах и легендах, а также об истории становления дамской охоты в Европе.
📍Центр «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11)
💸 400₽
8 октября, среда, 19.00
Лекция «Разрушая парфюмерные мифы»
Практикующий парфюмер и основательница бренда Qmarin Parfum Марина Санникова расскажет о популярных мифах в парфюмерии, проведёт ольфакторные эксперименты и ответит на вопрос, существуют ли духи с феромонами.
📍Пространство «Центр города» (пр. Ленина, 50, 3 этаж, офис 311)
💸 600₽, по регистрации
9 октября, четверг, 18.30
«Богема 1920-х, мода и Айседора Дункан в жизни поэта Сергея Есенина»
Историк моды Ирина Святская расскажет, как Есенин превратился из простого деревенского парня в символ столичной богемы, и как на него повлияла Айседора Дункан. Лекция проходит в рамках проекта «Есенин. 130 лет».
📍Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)
💸 400₽
10 октября, пятница, 18.30
Психология на пальцах. Арт-терапия: «Территория внутренней силы»
На встрече обсудят, что такое внутренние ресурсы, как их восполнять и сохранять. Участники создадут собственную карту ресурсов в формате рисунка. Все материалы предоставляются лектором.
📍OPN_PSY (ул. Энгельса, 36, кабинет 1004/1)
💸 1400₽, по регистрации
11 октября, суббота, 14.00
Собрание литературного клуба: роман Германа Гессе «Нарцисс и Златоуст»
Участники обсудят философский роман о поиске смысла жизни, противостоянии разума и чувств и роли искусства.
📍Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
12 октября, воскресенье, 12.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Занятие поможет участникам лучше понять своё тело и взаимодействие с пространством через импровизационные упражнения и танцевальный джем. Уровень подготовки любой.
📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
Экзистенциальный кризис: что это? И как психотерапия помогает людям в кризисе?
На встрече обсудят, что такое экзистенциальный кризис, какие бывают его виды и как психотерапия помогает справиться с этим состоянием.
📍Книжный магазин «Книги, кофе и др. измерения» (Верхняя Пышма, Успенский проспект, 99)
💸 500₽
7 октября, вторник, 14.00 и 18.30
Лекция «Мифы и легенды охоты»
Куратор выставки Людмила Шатилова расскажет об охотничьих мифах и легендах, а также об истории становления дамской охоты в Европе.
📍Центр «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11)
💸 400₽
8 октября, среда, 19.00
Лекция «Разрушая парфюмерные мифы»
Практикующий парфюмер и основательница бренда Qmarin Parfum Марина Санникова расскажет о популярных мифах в парфюмерии, проведёт ольфакторные эксперименты и ответит на вопрос, существуют ли духи с феромонами.
📍Пространство «Центр города» (пр. Ленина, 50, 3 этаж, офис 311)
💸 600₽, по регистрации
9 октября, четверг, 18.30
«Богема 1920-х, мода и Айседора Дункан в жизни поэта Сергея Есенина»
Историк моды Ирина Святская расскажет, как Есенин превратился из простого деревенского парня в символ столичной богемы, и как на него повлияла Айседора Дункан. Лекция проходит в рамках проекта «Есенин. 130 лет».
📍Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)
💸 400₽
10 октября, пятница, 18.30
Психология на пальцах. Арт-терапия: «Территория внутренней силы»
На встрече обсудят, что такое внутренние ресурсы, как их восполнять и сохранять. Участники создадут собственную карту ресурсов в формате рисунка. Все материалы предоставляются лектором.
📍OPN_PSY (ул. Энгельса, 36, кабинет 1004/1)
💸 1400₽, по регистрации
11 октября, суббота, 14.00
Собрание литературного клуба: роман Германа Гессе «Нарцисс и Златоуст»
Участники обсудят философский роман о поиске смысла жизни, противостоянии разума и чувств и роли искусства.
📍Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
12 октября, воскресенье, 12.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Занятие поможет участникам лучше понять своё тело и взаимодействие с пространством через импровизационные упражнения и танцевальный джем. Уровень подготовки любой.
📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября
28 сентября 2025
28 сентября 2025
В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
28 сентября 2025
28 сентября 2025
В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов изменят схему движения из-за ремонта путей на ЖБИ
04 октября 2025
04 октября 2025
Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре 1 октября
30 сентября 2025
30 сентября 2025