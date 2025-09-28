Куда сходить в Свердловской области с 6 по 12 октября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

6 октября, понедельник, 19.00На встрече обсудят, что такое экзистенциальный кризис, какие бывают его виды и как психотерапия помогает справиться с этим состоянием.📍Книжный магазин «Книги, кофе и др. измерения» (Верхняя Пышма, Успенский проспект, 99)💸 500₽7 октября, вторник, 14.00 и 18.30Куратор выставки Людмила Шатилова расскажет об охотничьих мифах и легендах, а также об истории становления дамской охоты в Европе.📍Центр «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11)💸 400₽8 октября, среда, 19.00Практикующий парфюмер и основательница бренда Qmarin Parfum Марина Санникова расскажет о популярных мифах в парфюмерии, проведёт ольфакторные эксперименты и ответит на вопрос, существуют ли духи с феромонами.📍Пространство «Центр города» (пр. Ленина, 50, 3 этаж, офис 311)💸 600₽, по регистрации9 октября, четверг, 18.30Историк моды Ирина Святская расскажет, как Есенин превратился из простого деревенского парня в символ столичной богемы, и как на него повлияла Айседора Дункан. Лекция проходит в рамках проекта «Есенин. 130 лет».📍Муниципальное объединение библиотек Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)💸 400₽10 октября, пятница, 18.30На встрече обсудят, что такое внутренние ресурсы, как их восполнять и сохранять. Участники создадут собственную карту ресурсов в формате рисунка. Все материалы предоставляются лектором.📍OPN_PSY (ул. Энгельса, 36, кабинет 1004/1)💸 1400₽, по регистрации11 октября, суббота, 14.00Участники обсудят философский роман о поиске смысла жизни, противостоянии разума и чувств и роли искусства.📍Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)💸 Бесплатно, по регистрации12 октября, воскресенье, 12.00Занятие поможет участникам лучше понять своё тело и взаимодействие с пространством через импровизационные упражнения и танцевальный джем. Уровень подготовки любой.📍Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр)💸 Бесплатно, по регистрации