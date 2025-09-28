Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября
Иллюстрация: Вечерние ведомости
29 сентября, понедельник, 19.00
Как технологии создают возможности для занятости глухих и слабослышащих людей. Опыт «Яндекса»
Первая встреча в цикле мероприятий, посвящённых Неделе глухих. Лекция пройдет с переводом на русский жестовый язык.
На лекции разберут, как создавать долгосрочные программы занятости, которые влияют на рынок труда.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
30 сентября, вторник, 19.30
Лекция «1999. Лучший год в истории кино. Как создавались костюмы к фильмам»
На лекции обсудят особенности создания костюмов, знаковые образы и связь моды с киноискусством на примере фильмов «Матрица», «С широко закрытыми глазами», «Бойцовский клуб», «Звёздные войны: Скрытая угроза».
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
1 октября, среда, 18.30
Лекция «Инструкция к долголетию: что говорит наука»
На лекции обсудят современные исследования ДНК и секреты долголетия, роль биохимического равновесия в организме, влияние старения на здоровье и настроение. Рассмотрят теории старения, понятие «эпигенетические часы», исследования по замедлению старения и практические рекомендации по образу жизни: питание, режим, стресс, холод и голод.
📍Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)
💸 Бесплатно, по регистрации
2 октября, четверг, 19.00
Как всё начиналось. Истоки английской литературной сказки
Мероприятие посвящено истокам английской сказки, её жанрам и особенностям. Обсудят, что такое английская сказка, откуда она возникла и какие вопросы решала.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300₽
3 октября, пятница, 19.00
Читая Лолиту в Тегеране
Читка по роману Азар Нафиси от Открытого студийного театра. Рассказ о преподавании зарубежной литературы в Иране, тайных занятиях и цензуре после Исламской революции. Мероприятие помогает изучить влияние художественной литературы на восприятие реальности.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300₽
4 октября, суббота, 13.00
Белая башня. Обзорное посещение
Обзорное посещение водонапорной башни завода УЗТМ с подъёмом на смотровую площадку.
📍Водонапорная башня УЗТМ (ул. Бакинских комиссаров, 2а)
💸 450₽, по регистрации
5 октября, воскресенье, 13.00
Мария Хоптинец. Осень в Саду трав: как подготовить растения к зиме
Прогулка по саду с ландшафтным дизайнером Марией Хоптинец. Обсудят, как ухаживать за многолетними растениями осенью, подготовить их к зиме и увидеть сезонные изменения.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Балкон 2 этажа)
💸 Бесплатно, по регистрации
