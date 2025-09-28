Возрастное ограничение 18+

Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября

17.40 Воскресенье, 28 сентября 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
29 сентября, понедельник, 19.00
Как технологии создают возможности для занятости глухих и слабослышащих людей. Опыт «Яндекса»
Первая встреча в цикле мероприятий, посвящённых Неделе глухих. Лекция пройдет с переводом на русский жестовый язык.
На лекции разберут, как создавать долгосрочные программы занятости, которые влияют на рынок труда.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации

30 сентября, вторник, 19.30
Лекция «1999. Лучший год в истории кино. Как создавались костюмы к фильмам»
На лекции обсудят особенности создания костюмов, знаковые образы и связь моды с киноискусством на примере фильмов «Матрица», «С широко закрытыми глазами», «Бойцовский клуб», «Звёздные войны: Скрытая угроза».
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽

1 октября, среда, 18.30
Лекция «Инструкция к долголетию: что говорит наука»
На лекции обсудят современные исследования ДНК и секреты долголетия, роль биохимического равновесия в организме, влияние старения на здоровье и настроение. Рассмотрят теории старения, понятие «эпигенетические часы», исследования по замедлению старения и практические рекомендации по образу жизни: питание, режим, стресс, холод и голод.
📍Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)
💸 Бесплатно, по регистрации

2 октября, четверг, 19.00
Как всё начиналось. Истоки английской литературной сказки
Мероприятие посвящено истокам английской сказки, её жанрам и особенностям. Обсудят, что такое английская сказка, откуда она возникла и какие вопросы решала.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300₽

3 октября, пятница, 19.00
Читая Лолиту в Тегеране
Читка по роману Азар Нафиси от Открытого студийного театра. Рассказ о преподавании зарубежной литературы в Иране, тайных занятиях и цензуре после Исламской революции. Мероприятие помогает изучить влияние художественной литературы на восприятие реальности.
📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300₽

4 октября, суббота, 13.00
Белая башня. Обзорное посещение
Обзорное посещение водонапорной башни завода УЗТМ с подъёмом на смотровую площадку.
📍Водонапорная башня УЗТМ (ул. Бакинских комиссаров, 2а)
💸 450₽, по регистрации

5 октября, воскресенье, 13.00
Мария Хоптинец. Осень в Саду трав: как подготовить растения к зиме
Прогулка по саду с ландшафтным дизайнером Марией Хоптинец. Обсудят, как ухаживать за многолетними растениями осенью, подготовить их к зиме и увидеть сезонные изменения.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Балкон 2 этажа)
💸 Бесплатно, по регистрации

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
28 сентября 2025
В Екатеринбурге стартует фестиваль дебютов «Одна шестая»
24 сентября 2025
Новую музейно-автобусную экскурсию запускают в Екатеринбурге
19 сентября 2025
В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
26 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО

В этом году у градоначальника был конфликт с думой и прокуратурой, а город отметился плохим голосованием за Паслера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:40 Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября
17:15 Сотрудников РМК наградили за помощь в поимке сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов
17:03 Свердловскую область в начале недели ждут заморозки и до +9° днём
16:39 Смертельное ДТП в Свердловской области: машина врезалась в дерево, люди были не пристёгнуты
16:21 В Нижних Сергах задержали двух мужчин за попытку ограбления с ружьём
15:54 В Свердловской области в прошлом году было предотвращено 15 терактов
14:43 Екатеринбургские исследователи столкнулись с запретом на получение дел репрессированных
14:01 В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
13:41 В Свердловской области подвели итоги мотосезона: 31 погибший и более 200 пострадавших
12:17 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров и найдено тело в озере
11:03 18-летний студент без прав насмерть сбил пешехода в Свердловской области
19:35 В Свердловской области планируют увеличить финансирование для многодетных семей
17:17 После 3,5 лет перерыва рейс «Аэрофлота» вновь вылетел из Екатеринбурга в Краснодар
16:41 В Екатеринбурге дорожный знак упал на подростка из-за отвлёкшегося водителя грузовика
15:39 Екатеринбург стал на 18% популярнее у туристов по сравнению с 2024 годом
14:54 В Екатеринбурге выкорчевали памятник клавиатуре
13:42 На набережной у Драмтеатра в Екатеринбурге появился арт-объект о дружбе народов
12:18 Раскалённый металл вытек на заводе в Ревде и обжёг рабочих, возбуждено дело
11:00 В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей
21:46 Бастрыкин остался недоволен докладом о травмировании ребёнка в детсаду Богдановича
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург – Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
20:03 Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» отправили в СИЗО
Все новости Свердловской области
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
Все новости России и мира
17:40 Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября
17:15 Сотрудников РМК наградили за помощь в поимке сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов
17:03 Свердловскую область в начале недели ждут заморозки и до +9° днём
16:39 Смертельное ДТП в Свердловской области: машина врезалась в дерево, люди были не пристёгнуты
16:21 В Нижних Сергах задержали двух мужчин за попытку ограбления с ружьём
15:54 В Свердловской области в прошлом году было предотвращено 15 терактов
14:43 Екатеринбургские исследователи столкнулись с запретом на получение дел репрессированных
14:01 В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
13:41 В Свердловской области подвели итоги мотосезона: 31 погибший и более 200 пострадавших
12:17 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров и найдено тело в озере
11:03 18-летний студент без прав насмерть сбил пешехода в Свердловской области
19:35 В Свердловской области планируют увеличить финансирование для многодетных семей
17:17 После 3,5 лет перерыва рейс «Аэрофлота» вновь вылетел из Екатеринбурга в Краснодар
16:41 В Екатеринбурге дорожный знак упал на подростка из-за отвлёкшегося водителя грузовика
15:39 Екатеринбург стал на 18% популярнее у туристов по сравнению с 2024 годом
14:54 В Екатеринбурге выкорчевали памятник клавиатуре
13:42 На набережной у Драмтеатра в Екатеринбурге появился арт-объект о дружбе народов
12:18 Раскалённый металл вытек на заводе в Ревде и обжёг рабочих, возбуждено дело
11:00 В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили более 8 миллионов рублей
21:46 Бастрыкин остался недоволен докладом о травмировании ребёнка в детсаду Богдановича
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург – Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
20:03 Экс-гендиректора «Объединённой теплоснабжающей компании» отправили в СИЗО
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK