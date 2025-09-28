Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

29 сентября, понедельник, 19.00Первая встреча в цикле мероприятий, посвящённых Неделе глухих. Лекция пройдет с переводом на русский жестовый язык.На лекции разберут, как создавать долгосрочные программы занятости, которые влияют на рынок труда.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации30 сентября, вторник, 19.30На лекции обсудят особенности создания костюмов, знаковые образы и связь моды с киноискусством на примере фильмов «Матрица», «С широко закрытыми глазами», «Бойцовский клуб», «Звёздные войны: Скрытая угроза».📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)💸 500₽1 октября, среда, 18.30На лекции обсудят современные исследования ДНК и секреты долголетия, роль биохимического равновесия в организме, влияние старения на здоровье и настроение. Рассмотрят теории старения, понятие «эпигенетические часы», исследования по замедлению старения и практические рекомендации по образу жизни: питание, режим, стресс, холод и голод.📍Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)💸 Бесплатно, по регистрации2 октября, четверг, 19.00Мероприятие посвящено истокам английской сказки, её жанрам и особенностям. Обсудят, что такое английская сказка, откуда она возникла и какие вопросы решала.📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 300₽3 октября, пятница, 19.00Читка по роману Азар Нафиси от Открытого студийного театра. Рассказ о преподавании зарубежной литературы в Иране, тайных занятиях и цензуре после Исламской революции. Мероприятие помогает изучить влияние художественной литературы на восприятие реальности.📍Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 300₽4 октября, суббота, 13.00Обзорное посещение водонапорной башни завода УЗТМ с подъёмом на смотровую площадку.📍Водонапорная башня УЗТМ (ул. Бакинских комиссаров, 2а)💸 450₽, по регистрации5 октября, воскресенье, 13.00Прогулка по саду с ландшафтным дизайнером Марией Хоптинец. Обсудят, как ухаживать за многолетними растениями осенью, подготовить их к зиме и увидеть сезонные изменения.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Балкон 2 этажа)💸 Бесплатно, по регистрации