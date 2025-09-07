Куда сходить в Екатеринбурге с 15 по 21 сентября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

15 сентября, понедельник, 19.00Кофейный клуб «Доживем до понедельника»Открываются осенние встречи с кофе и кино. В программе — просмотр фильма, дегустация фильтр-кофе, обсуждение летних новостей и розыгрыш кофе среди участников.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 350₽16 сентября, вторник, 19.00«Свердловский дайджест. 1962 год» / Кинолекция Евгения Бурденкова в ФильмофондеИсторик Евгений Бурденков расскажет о запуске крупнейшей в Европе теплотрассы длиной 26 километров, которая вела тепло от СУГРЭС в Свердловск. Лекция продолжает цикл «Свердловский дайджест» о ключевых событиях городской истории.📍 Свердловский областной фильмофонд (ул. Блюхера, 4)💸 Бесплатно, по регистрации17 сентября, среда, 19.00«Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра»Показ французского фильма в рамках Дней французского кино. История о том, как Клеопатра заключает пари с Юлием Цезарем, что её народ построит дворец всего за три месяца. Архитектор Нумеробис берётся за рискованное задание.📍 Дом кино (ул. Луначарского, 137, Большой зал)💸 Бесплатно, по регистрации18 сентября, четверг, 16.00«Загадки старого моста» — пешеходная экскурсия с арт-квестомМаршрут включает прогулку по району Царского моста и квест в усадьбах П. М. Ошуркова и Давыдовых. Программа дополнена музыкальным квизом, мастер-классом и фотосессией в интерьерах особняка Давыдовых.📍 Усадьба Давыдовых (ул. Чапаева, 5)💸 500₽19 сентября, пятница, 19.00Анна Плотникова. «Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе»Лекция о создании и развитии словаря Сергея Ожегова, его роли в культурной политике и языке XX века, а также о современных цифровых словарях и их особенностях.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации20 сентября, суббота, 12.00Курс движения «Возвращение в тело»Программа сочетает мягкие двигательные практики: йогу, соматический танец и контактную импровизацию. Занятия рассчитаны на людей разного возраста, включая тех, кто живёт с хроническими заболеваниями, и подойдут при стрессах и переутомлении.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр)💸 Бесплатно, по регистрации21 сентября, воскресенье, 18.00Спектакль «БО-БО-БО» *по известному сыну уральской землиМоноспектакль Григория Ильина, созданный по произведениям Бориса Рыжего.📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)💸 от 800₽