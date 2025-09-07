Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 15 по 21 сентября
15 сентября, понедельник, 19.00
Кофейный клуб «Доживем до понедельника»
Открываются осенние встречи с кофе и кино. В программе — просмотр фильма, дегустация фильтр-кофе, обсуждение летних новостей и розыгрыш кофе среди участников.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 350₽
16 сентября, вторник, 19.00
«Свердловский дайджест. 1962 год» / Кинолекция Евгения Бурденкова в Фильмофонде
Историк Евгений Бурденков расскажет о запуске крупнейшей в Европе теплотрассы длиной 26 километров, которая вела тепло от СУГРЭС в Свердловск. Лекция продолжает цикл «Свердловский дайджест» о ключевых событиях городской истории.
📍 Свердловский областной фильмофонд (ул. Блюхера, 4)
💸 Бесплатно, по регистрации
17 сентября, среда, 19.00
«Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра»
Показ французского фильма в рамках Дней французского кино. История о том, как Клеопатра заключает пари с Юлием Цезарем, что её народ построит дворец всего за три месяца. Архитектор Нумеробис берётся за рискованное задание.
📍 Дом кино (ул. Луначарского, 137, Большой зал)
💸 Бесплатно, по регистрации
18 сентября, четверг, 16.00
«Загадки старого моста» — пешеходная экскурсия с арт-квестом
Маршрут включает прогулку по району Царского моста и квест в усадьбах П. М. Ошуркова и Давыдовых. Программа дополнена музыкальным квизом, мастер-классом и фотосессией в интерьерах особняка Давыдовых.
📍 Усадьба Давыдовых (ул. Чапаева, 5)
💸 500₽
19 сентября, пятница, 19.00
Анна Плотникова. «Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе»
Лекция о создании и развитии словаря Сергея Ожегова, его роли в культурной политике и языке XX века, а также о современных цифровых словарях и их особенностях.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
20 сентября, суббота, 12.00
Курс движения «Возвращение в тело»
Программа сочетает мягкие двигательные практики: йогу, соматический танец и контактную импровизацию. Занятия рассчитаны на людей разного возраста, включая тех, кто живёт с хроническими заболеваниями, и подойдут при стрессах и переутомлении.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
21 сентября, воскресенье, 18.00
Спектакль «БО-БО-БО» *по известному сыну уральской земли
Моноспектакль Григория Ильина, созданный по произведениям Бориса Рыжего.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 от 800₽
