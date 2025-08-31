Возрастное ограничение 18+

Куда сходить в Екатеринбурге с 8 по 14 сентября

18.40 Воскресенье, 7 сентября 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
8 сентября, понедельник, 19.00
Кандинский — есть ли смысл в линиях?
Линии Кандинского до сих пор вызывают споры среди специалистов и ценителей искусства: это мастерский приём, попытка прославиться или инновационное решение. На лекции рассмотрят, как художнику удалось достичь мировой известности, создать новый художественный подход и сохранить популярность. Также обсудят жизнь Кандинского, его философию, творчество и ключевые факты биографии.
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 700₽, по регистрации

9 сентября, вторник, 17.00
Лекция «Эльмаш исторический»
Лекция рассказывает о становлении района Эльмаш — от заводских корпусов до соцгородков. Освещается роль инженеров, рабочих и архитекторов в развитии района, вклад Эльмаша в развитие города, включая паровые турбины и космические технологии. Также рассматриваются значимые объекты района, такие как ДК УЗТМ и заводские проходные.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 Бесплатно

10 сентября, среда, 19.00
Позднесоветское искусство Татарстана: традиция и эксперименты
Лекция о развитии позднесоветского искусства Татарстана, которое сочетало соцреализм и авангардные эксперименты. Рассматриваются культурные, политические и социальные контексты, творчество Баки Урманче, Алексея Аникеенока, Константина Васильева, Ильдара Ханова и других, а также сопротивление властей и официальных искусствоведов новым художественным тенденциям.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации

11 сентября, четверг, 19.00
Экзистенциальный поиск: как КПТ помогает найти смысл
На встрече расскажут, как формируются кризисные состояния, как мысли и убеждения влияют на восприятие реальности и как найти силы двигаться дальше. Особое внимание уделят практическим техникам работы с тревогой, страхами и негативными мыслями.
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 500₽, по регистрации

12 сентября, пятница, 19.00
Svoystvo x Ставников | Станция метро Горьковская
Летний сезон завершится совместным мероприятием двух уральских баров и артистов из творческого объединения «Станция метро Горьковская» (Нижний Новгород). В программе два музыкальных стейджа с электронной музыкой, специальные коктейльные карты, активности, а также навес и тепловые пушки.
📍Бар «Ставников» (ул. Розы Люксембург, 14)
💸 от 800₽

13 сентября, суббота, 10.00
Автобусная экскурсия. Неопалладианство в архитектуре Екатеринбурга. Рейшер и Грушенко
Экскурсия по зданиям уральской архитектуры эпохи неоклассицизма. Сравнение творчества Моисея Рейшера и Иосифа Грушенко, их интерпретация идей Андреа Палладио, влияние на облик Екатеринбурга.
📍Музей архитектуры и дизайна (ул. Горького, 4А)
💸 800₽, по регистрации

14 сентября, воскресенье, 12.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Открытое занятие по свободному танцу, позволяющее понять своё тело, движения и взаимодействие с пространством. Включает групповые и индивидуальные упражнения, завершение — групповой танцевальный джем. Уровень подготовки — любой. Необходима удобная форма для движения и танцев, а также емкость для воды.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации

Дарья Суродина
