Куда сходить в Екатеринбурге с 1 по 7 сентября

1 сентября, понедельник, 19.00Любовь, желание и тело: анатомия чувственностиНа лекции обсудят, как любовь понимается в цифровую эпоху. Отдельное внимание уделят изменениям тела и желания под воздействием цифровой реальности.📍Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 от 300₽2 сентября, вторник, 18.3019 прочтений «Алисы» Льюиса КэрроллаРазбор разных интерпретаций «Алисы»: от детской сказки до фрейдистских подтекстов, политической сатиры и эйнштейновской физики.📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 300₽, по регистрации3 сентября, среда, 19.00Роспись виниловых пластинокМастер-класс по сочетанию музыки и живописи. Участники будут расписывать виниловые пластинки акриловыми красками. Можно воспользоваться готовыми референсами или реализовать собственную идею. Все материалы предоставляются.📍Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 900₽, по регистрации4 сентября, четверг, 19.30Спектакль «Буковски. Женщины»Моноспектакль по произведениям Чарльза Буковски. Специальный показ за барной стойкой в рамках юбилея бара «Самоцвет».📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)💸 от 800₽5 сентября, пятница, 19.00«Азбука аутизма». Как устроены эмоции?Встреча цикла «Азбука аутизма» посвящена теме эмоций. Участники обсудят, как эмоции устроены, почему их сложно распознавать и выражать аутичным людям, а также почему «хорошие» и «плохие» эмоции одинаково важны. Формат встречи — открытый разговор.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Образовательный центр)💸 Бесплатно, по регистрации6 сентября, суббота, 12.00«Эх, жизнь купеческая, екатеринбургская!» Пешеходная историческая экскурсия с квестомУчастники экскурсии узнают о жизни купцов дореволюционного Екатеринбурга и значении района у Царского моста в культурной истории города XVIII–XIX веков. В усадьбе Давыдовых в рамках квеста «Унесённые временем» будут представлены образы прошлого и истории о знаменитых гостях этого дома.📍Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5)💸 500₽, по регистрации7 сентября, воскресенье, 15.00«Рыжий трамвай»Поэтическая арт-акция, посвящённая Борису Рыжему, пройдёт в трамвае по маршруту поэта.📍Остановка трамвая «Цирк» в сторону Вторчермета💸 Вход по билету в трамвай