Куда сходить в Екатеринбурге с 1 по 7 сентября

10.49 Воскресенье, 31 августа 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
1 сентября, понедельник, 19.00
Любовь, желание и тело: анатомия чувственности
На лекции обсудят, как любовь понимается в цифровую эпоху. Отдельное внимание уделят изменениям тела и желания под воздействием цифровой реальности.
📍Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 от 300₽

2 сентября, вторник, 18.30
19 прочтений «Алисы» Льюиса Кэрролла
Разбор разных интерпретаций «Алисы»: от детской сказки до фрейдистских подтекстов, политической сатиры и эйнштейновской физики.
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 300₽, по регистрации

3 сентября, среда, 19.00
Роспись виниловых пластинок
Мастер-класс по сочетанию музыки и живописи. Участники будут расписывать виниловые пластинки акриловыми красками. Можно воспользоваться готовыми референсами или реализовать собственную идею. Все материалы предоставляются.
📍Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 900₽, по регистрации

4 сентября, четверг, 19.30
Спектакль «Буковски. Женщины»
Моноспектакль по произведениям Чарльза Буковски. Специальный показ за барной стойкой в рамках юбилея бара «Самоцвет».
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 от 800₽

5 сентября, пятница, 19.00
«Азбука аутизма». Как устроены эмоции?
Встреча цикла «Азбука аутизма» посвящена теме эмоций. Участники обсудят, как эмоции устроены, почему их сложно распознавать и выражать аутичным людям, а также почему «хорошие» и «плохие» эмоции одинаково важны. Формат встречи — открытый разговор.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации

6 сентября, суббота, 12.00
«Эх, жизнь купеческая, екатеринбургская!» Пешеходная историческая экскурсия с квестом
Участники экскурсии узнают о жизни купцов дореволюционного Екатеринбурга и значении района у Царского моста в культурной истории города XVIII–XIX веков. В усадьбе Давыдовых в рамках квеста «Унесённые временем» будут представлены образы прошлого и истории о знаменитых гостях этого дома.
📍Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5)
💸 500₽, по регистрации

7 сентября, воскресенье, 15.00
«Рыжий трамвай»
Поэтическая арт-акция, посвящённая Борису Рыжему, пройдёт в трамвае по маршруту поэта.
📍Остановка трамвая «Цирк» в сторону Вторчермета
💸 Вход по билету в трамвай

Дарья Суродина
