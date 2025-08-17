Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 25 по 31 августа
Иллюстрация: Вечерние ведомости
25 августа, понедельник, 18.30
«Понедельник начинается в субботу», клуб книжной иллюстрации
Встреча клуба «Начну с понедельника!» в рамках цикла мероприятий к 100-летию писателя-фантаста А. Н. Стругацкого.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 50₽
26 августа, вторник, 19.30
Лекция «Поэтика песен Леонида Агутина»
Разбор творчества и поэтического стиля Леонида Агутина, его место в российской поп-культуре и особенности лирики.
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
27 августа, среда, 17.00
Английский киноклуб: «Маска»
Просмотр фильма «Маска» (1994) на английском языке с английскими субтитрами.
📍Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 Бесплатно, по регистрации
28 августа, четверг, 19.00
Клуб «Книжный притон»
Обсуждение книги Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», исследующей структуру мифов и концепцию «путешествия героя».
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 Бесплатно, по регистрации
29 августа, пятница, 20.00
«Коробка»
Выпускная работа участников Арт-клуба Театральной платформы «В Центре». В постановке отражены личные истории, связанные со страхами, сомнениями и преодолением жизненных испытаний.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Театральная платформа «В Центре»)
💸 Бесплатно, по регистрации
30 августа, суббота, 08.00
Подкаст-пробежка
Утренняя пробежка в парке Маяковского под руководством тренера. В программе — бег и подкасты в наушниках.
📍Парк Маяковского (сбор участников у главных ворот парка)
💸 Бесплатно, по регистрации
31 августа, воскресенье, 16.00
Лекция об Антонио Грамши «Жить — значит бороться»
Лекция о жизни и политической теории Антонио Грамши. Рассмотрение его биографии, философских идей и их актуальности сегодня.
📍Арт-пространство Маяк (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
