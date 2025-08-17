Куда сходить в Екатеринбурге с 25 по 31 августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

25 августа, понедельник, 18.30«Понедельник начинается в субботу», клуб книжной иллюстрацииВстреча клуба «Начну с понедельника!» в рамках цикла мероприятий к 100-летию писателя-фантаста А. Н. Стругацкого.📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)💸 50₽26 августа, вторник, 19.30Лекция «Поэтика песен Леонида Агутина»Разбор творчества и поэтического стиля Леонида Агутина, его место в российской поп-культуре и особенности лирики.📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)💸 500₽27 августа, среда, 17.00Английский киноклуб: «Маска»Просмотр фильма «Маска» (1994) на английском языке с английскими субтитрами.📍Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 Бесплатно, по регистрации28 августа, четверг, 19.00Клуб «Книжный притон»Обсуждение книги Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», исследующей структуру мифов и концепцию «путешествия героя».📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 Бесплатно, по регистрации29 августа, пятница, 20.00«Коробка»Выпускная работа участников Арт-клуба Театральной платформы «В Центре». В постановке отражены личные истории, связанные со страхами, сомнениями и преодолением жизненных испытаний.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, Театральная платформа «В Центре»)💸 Бесплатно, по регистрации30 августа, суббота, 08.00Подкаст-пробежкаУтренняя пробежка в парке Маяковского под руководством тренера. В программе — бег и подкасты в наушниках.📍Парк Маяковского (сбор участников у главных ворот парка)💸 Бесплатно, по регистрации31 августа, воскресенье, 16.00Лекция об Антонио Грамши «Жить — значит бороться»Лекция о жизни и политической теории Антонио Грамши. Рассмотрение его биографии, философских идей и их актуальности сегодня.📍Арт-пространство Маяк (ул. Первомайская, 18)💸 Бесплатно, по регистрации