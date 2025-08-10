Куда сходить в Екатеринбурге с 18 по 24 августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

18 августа, понедельник, 12.00Что если бы истории об Иване-дураке снял Алексей Балабанов? Двое кукольников переосмыслят сказку про Сивку-Бурку, используя кинематографический стиль режиссёра.📍Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)💸 Бесплатно, по регистрации19 августа, вторник, 19.00Танцевальный Театр «Твой Почерк» и Лаборатория современного танца под руководством Варвары Найниш представят два одноактных спектакля. В постановках участвуют семь артистов.📍Новая Актерская Школа (ул. Радищева, 20, 0 этаж)💸 1100₽, по регистрации20 августа, среда, 17.00Встреча для авторов и тех, кто только планирует писать. Участники будут работать над своими текстами по методу тайм-менеджмента, делая короткие письменные сессии и обсуждая результаты.📍Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15. Зал РЦПБ, 3 этаж)💸 Бесплатно21 августа, четверг, 18.30Мастер-класс по созданию открытки «Дом мечты». Участники узнают основы композиции и выполнят упражнение на развитие воображения.📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 1200₽, по регистрации22 августа, пятница, 19.00Лекция о скрытой конкуренции и творческих конфликтах в советском кино. Будут рассмотрены примеры отношений между режиссёрами и их влияние на фильмы.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)💸 Бесплатно, по регистрации23 августа, суббота, 18.00Лекция посвящена кино 1980 года. В программе разбор фильмов и явлений через ключевые элементы кинематографа, видеоматериалы и выставка профильных изданий.📍Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15. Литературная гостиная, 3 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации24 августа, воскресенье, 12.00Игры «Бонсай», «Фруктовый сад» и «Артишоки в шоке» познакомят гостей с садовой тематикой. Участники смогут также принести свои игры и угощения.📍Музей истории плодового садоводства Среднего Урала (ул. Октябрьской Революции, 40)💸 Бесплатно, по регистрации