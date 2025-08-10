Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 18 по 24 августа
Иллюстрация: Вечерние ведомости
18 августа, понедельник, 12.00
Спектакль «Иван-дурак. Балабанов» / Фестиваль выпускных работ BraGa fest
Что если бы истории об Иване-дураке снял Алексей Балабанов? Двое кукольников переосмыслят сказку про Сивку-Бурку, используя кинематографический стиль режиссёра.
📍Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)
💸 Бесплатно, по регистрации
19 августа, вторник, 19.00
«Танцпогружение». Вечер одноактных спектаклей
Танцевальный Театр «Твой Почерк» и Лаборатория современного танца под руководством Варвары Найниш представят два одноактных спектакля. В постановках участвуют семь артистов.
📍Новая Актерская Школа (ул. Радищева, 20, 0 этаж)
💸 1100₽, по регистрации
20 августа, среда, 17.00
Писательская мастерская «Пишем без рутины»
Встреча для авторов и тех, кто только планирует писать. Участники будут работать над своими текстами по методу тайм-менеджмента, делая короткие письменные сессии и обсуждая результаты.
📍Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15. Зал РЦПБ, 3 этаж)
💸 Бесплатно
21 августа, четверг, 18.30
Открытка акварелью
Мастер-класс по созданию открытки «Дом мечты». Участники узнают основы композиции и выполнят упражнение на развитие воображения.
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 1200₽, по регистрации
22 августа, пятница, 19.00
Вячеслав Шмыров. Невидимые дуэли советского экрана
Лекция о скрытой конкуренции и творческих конфликтах в советском кино. Будут рассмотрены примеры отношений между режиссёрами и их влияние на фильмы.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
23 августа, суббота, 18.00
Элементарная история кино. Год 1980 | лекция
Лекция посвящена кино 1980 года. В программе разбор фильмов и явлений через ключевые элементы кинематографа, видеоматериалы и выставка профильных изданий.
📍Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15. Литературная гостиная, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
24 августа, воскресенье, 12.00
«Красная строка». Настольные игры на тему садоводства
Игры «Бонсай», «Фруктовый сад» и «Артишоки в шоке» познакомят гостей с садовой тематикой. Участники смогут также принести свои игры и угощения.
📍Музей истории плодового садоводства Среднего Урала (ул. Октябрьской Революции, 40)
💸 Бесплатно, по регистрации
