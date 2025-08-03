Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

11 августа, понедельник, 19.00Лекция о природе любви и желания, их связи с телесностью и идентичностью. Рассматриваются идеи Платона, Спинозы, Батая, Фуко и современных теоретиков. Обсудим различия между любовью и влечением, влияние власти на интимную сферу и возможность свободы от навязанных сценариев.📍Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 от 300₽12 августа, вторник, 19.30Выступление исследовательницы театра Поли Ладиной о феномене клоунады как одного из самых народных театральных жанров.📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)💸 777₽13 августа, среда, 19.00Маршрут по объектам фестиваля уличного искусства в Екатеринбурге. Возможность познакомиться с современным стрит-артом и историей его появления.📍Дворик на Добролюбова, 19 (бывший ГЦСИ)💸 Бесплатно, по регистрации14 августа, четверг, 19.00Открытие выставки «Маки». Юлия ПетерЭкспозиция, в которой цветы используются как художественный язык для передачи эмоций и смысла. Автор исследует, как современное искусство может быть понятным и эстетичным.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации15 августа, пятница, 19.00Разбор персонажей книги А. Милна с применением психологической типологии Майерс-Бриггс. Обсуждение характеров героев, сюжетных особенностей и логических задач, скрытых в тексте.📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 300₽, по регистрации16 августа, суббота, 14.00Экскурсия по территории Молодёжного жилищного комплекса № 1 — экспериментального архитектурного проекта 1980-х годов. Участники узнают о его истории, градостроительных решениях и атмосфере эпохи.📍Сквер перед спортивной школой «Виктория» (ул. Владимира Высоцкого, 14)💸 600₽, по регистрации17 августа, воскресенье, 13.00Встреча с обжарщиками Ingresso. Дегустация кофе и обсуждение особенностей разных сортов.📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 250₽