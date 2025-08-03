Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа
Иллюстрация: Вечерние ведомости
11 августа, понедельник, 19.00
Любовь, желание и тело: философия интимного
Лекция о природе любви и желания, их связи с телесностью и идентичностью. Рассматриваются идеи Платона, Спинозы, Батая, Фуко и современных теоретиков. Обсудим различия между любовью и влечением, влияние власти на интимную сферу и возможность свободы от навязанных сценариев.
📍Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 от 300₽
12 августа, вторник, 19.30
Лекция-просмотр «Калейдоскоп клоунады»
Выступление исследовательницы театра Поли Ладиной о феномене клоунады как одного из самых народных театральных жанров.
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 777₽
13 августа, среда, 19.00
Беговая арт-прогулка по Street Art Line с Shu Run
Маршрут по объектам фестиваля уличного искусства в Екатеринбурге. Возможность познакомиться с современным стрит-артом и историей его появления.
📍Дворик на Добролюбова, 19 (бывший ГЦСИ)
💸 Бесплатно, по регистрации
14 августа, четверг, 19.00
Открытие выставки «Маки». Юлия Петер
Экспозиция, в которой цветы используются как художественный язык для передачи эмоций и смысла. Автор исследует, как современное искусство может быть понятным и эстетичным.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
15 августа, пятница, 19.00
Винни-Пух и типология Майерс-Бриггс
Разбор персонажей книги А. Милна с применением психологической типологии Майерс-Бриггс. Обсуждение характеров героев, сюжетных особенностей и логических задач, скрытых в тексте.
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 300₽, по регистрации
16 августа, суббота, 14.00
МЖК-1: глобальный эксперимент
Экскурсия по территории Молодёжного жилищного комплекса № 1 — экспериментального архитектурного проекта 1980-х годов. Участники узнают о его истории, градостроительных решениях и атмосфере эпохи.
📍Сквер перед спортивной школой «Виктория» (ул. Владимира Высоцкого, 14)
💸 600₽, по регистрации
17 августа, воскресенье, 13.00
Кофейный клуб «Доживём до понедельника»
Встреча с обжарщиками Ingresso. Дегустация кофе и обсуждение особенностей разных сортов.
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 250₽
