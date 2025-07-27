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Куда сходить в Екатеринбурге с 4 по 10 августа
Иллюстрация: Вечерние ведомости
4 августа, понедельник, 19.00
Экзистенциальный кризис: что это? И как психотерапия помогает людям в кризисе?
Обсуждение природы экзистенциального кризиса, его разновидностей и механизмов психотерапевтической помощи в этот период.
📍Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 500₽
5 августа, вторник, 19.30
Лекция «Интуиция точного хода: как КВН шестидесятых стал лабораторией изобретательности?»
Разбор раннего КВН как интеллектуального формата. В программе — материалы шоу 1964 года, примеры развития остроумия и нестандартного мышления у участников.
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
6 августа, среда, 19.00
Клуб «Книжный притон»: Иван Бунин
Обсуждение рассказов Ивана Бунина, разбор ключевых тем и мотивов его прозы. Участники делятся впечатлениями от прочитанного.
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 Бесплатно, по регистрации
7 августа, четверг, 19.00
Казанский дизайнерский феномен. Artist talk Саши Шардак
Художник и дизайнер Саша Шардак расскажет о влиянии графического дизайна на свою работу, о казанском дизайнерском контексте и ответит на вопросы зрителей.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
8 августа, пятница, 17.00
«Свето-теневое рисование: знакомство с углём» арт-терапевтическая встреча
Практика работы с углём под руководством арт-терапевта: изучение техники свето-теневого рисунка, создание собственной работы, медитативный творческий процесс. Опыт рисования не требуется. Материалы предоставляются.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
9 августа, суббота, 16.00
«Счастье на поводке: как найти верного друга?» — бесплатный урок зоошколы «Обнимаю лапами»
Открытие Школы зоородителей для будущих и действующих владельцев питомцев. Первое занятие — встреча с кинологом и представителями фонда «Зоозащита», участие собак, которые ищут дом. Можно принести корм для бездомных животных — он будет передан в фонд.
📍 Культурный центр «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1)
💸 Бесплатно, по регистрации
10 августа, воскресенье, 13.00
Экскурсия на колёсах «Маршрут памяти»
Аудиоспектакль по городским локациям, связанным с историей репрессий 1930-х годов. В основе — интервью горожан и архивные документы. В завершение — выставка на территории Мемориального комплекса.
📍Автобусная остановка «Колледж Ползунова»
💸 800₽
Экзистенциальный кризис: что это? И как психотерапия помогает людям в кризисе?
Обсуждение природы экзистенциального кризиса, его разновидностей и механизмов психотерапевтической помощи в этот период.
📍Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 500₽
5 августа, вторник, 19.30
Лекция «Интуиция точного хода: как КВН шестидесятых стал лабораторией изобретательности?»
Разбор раннего КВН как интеллектуального формата. В программе — материалы шоу 1964 года, примеры развития остроумия и нестандартного мышления у участников.
📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
6 августа, среда, 19.00
Клуб «Книжный притон»: Иван Бунин
Обсуждение рассказов Ивана Бунина, разбор ключевых тем и мотивов его прозы. Участники делятся впечатлениями от прочитанного.
📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 Бесплатно, по регистрации
7 августа, четверг, 19.00
Казанский дизайнерский феномен. Artist talk Саши Шардак
Художник и дизайнер Саша Шардак расскажет о влиянии графического дизайна на свою работу, о казанском дизайнерском контексте и ответит на вопросы зрителей.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
8 августа, пятница, 17.00
«Свето-теневое рисование: знакомство с углём» арт-терапевтическая встреча
Практика работы с углём под руководством арт-терапевта: изучение техники свето-теневого рисунка, создание собственной работы, медитативный творческий процесс. Опыт рисования не требуется. Материалы предоставляются.
📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
9 августа, суббота, 16.00
«Счастье на поводке: как найти верного друга?» — бесплатный урок зоошколы «Обнимаю лапами»
Открытие Школы зоородителей для будущих и действующих владельцев питомцев. Первое занятие — встреча с кинологом и представителями фонда «Зоозащита», участие собак, которые ищут дом. Можно принести корм для бездомных животных — он будет передан в фонд.
📍 Культурный центр «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1)
💸 Бесплатно, по регистрации
10 августа, воскресенье, 13.00
Экскурсия на колёсах «Маршрут памяти»
Аудиоспектакль по городским локациям, связанным с историей репрессий 1930-х годов. В основе — интервью горожан и архивные документы. В завершение — выставка на территории Мемориального комплекса.
📍Автобусная остановка «Колледж Ползунова»
💸 800₽
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