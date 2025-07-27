Куда сходить в Екатеринбурге с 4 по 10 августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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4 августа, понедельник, 19.00Экзистенциальный кризис: что это? И как психотерапия помогает людям в кризисе?Обсуждение природы экзистенциального кризиса, его разновидностей и механизмов психотерапевтической помощи в этот период.📍Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 500₽5 августа, вторник, 19.30Лекция «Интуиция точного хода: как КВН шестидесятых стал лабораторией изобретательности?»Разбор раннего КВН как интеллектуального формата. В программе — материалы шоу 1964 года, примеры развития остроумия и нестандартного мышления у участников.📍Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)💸 500₽6 августа, среда, 19.00Клуб «Книжный притон»: Иван БунинОбсуждение рассказов Ивана Бунина, разбор ключевых тем и мотивов его прозы. Участники делятся впечатлениями от прочитанного.📍Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 Бесплатно, по регистрации7 августа, четверг, 19.00Казанский дизайнерский феномен. Artist talk Саши ШардакХудожник и дизайнер Саша Шардак расскажет о влиянии графического дизайна на свою работу, о казанском дизайнерском контексте и ответит на вопросы зрителей.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации8 августа, пятница, 17.00«Свето-теневое рисование: знакомство с углём» арт-терапевтическая встречаПрактика работы с углём под руководством арт-терапевта: изучение техники свето-теневого рисунка, создание собственной работы, медитативный творческий процесс. Опыт рисования не требуется. Материалы предоставляются.📍Библиотека №40 (ул. Старых Большевиков, 18)💸 Бесплатно, по регистрации9 августа, суббота, 16.00«Счастье на поводке: как найти верного друга?» — бесплатный урок зоошколы «Обнимаю лапами»Открытие Школы зоородителей для будущих и действующих владельцев питомцев. Первое занятие — встреча с кинологом и представителями фонда «Зоозащита», участие собак, которые ищут дом. Можно принести корм для бездомных животных — он будет передан в фонд.📍 Культурный центр «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1)💸 Бесплатно, по регистрации10 августа, воскресенье, 13.00Экскурсия на колёсах «Маршрут памяти»Аудиоспектакль по городским локациям, связанным с историей репрессий 1930-х годов. В основе — интервью горожан и архивные документы. В завершение — выставка на территории Мемориального комплекса.📍Автобусная остановка «Колледж Ползунова»💸 800₽