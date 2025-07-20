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Куда сходить в Екатеринбурге с 28 июля по 3 августа
Иллюстрация: Вечерние ведомости
28 июля, понедельник, 19.00
Гузель Санжапова. Тут вам не деревня — тут во мне деревня
Предпринимательница Гузель Санжапова расскажет о развитии социального бизнеса в селе Малый Турыш, создании арт-фестиваля «Посреди нигде» и пути к масштабным проектам. Встреча о сообществе, смыслах и личном выборе.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3)
💸 Бесплатно, по регистрации
29 июля, вторник, 19.00
Путь к спокойствию: КПТ-методы против тревоги
На лекции разберут механизмы возникновения тревоги, методы её снижения, а также практики осознанности и релаксации.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 500₽, по регистрации
30 июля, среда, 18.30
Блокнот с непустыми страницами
Участники соберут авторские блокноты из заранее подготовленных листов с принтами, обсудят процессы рисования, печати и переплёта.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 1000₽, по регистрации
31 июля, четверг, 18.30
Прогулка с оперой: Три сестры
Формат уличного просмотра оперы с перемещением по городу. На этот раз — «Три сестры» Петера Этвёша. Маршрут включает три точки: Цветочный бар Hortus, Дендропарк на 8 марта и бар «Самоцвет». Перерывы между ними равны оперным антрактам. Рекомендуется взять с собой напитки, пледы и репелленты.
📍 Цветочный бар Hortus (ул. Карла Маркса, 20)
💸 600₽
1 августа, пятница, 18.15
Английский киноклуб: «Мамма MIA!»
Показ мюзикла «Мамма MIA!» на английском языке с английскими субтитрами.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 Бесплатно, по регистрации
2 августа, суббота, 13.00
Белая башня. Обзорное посещение
Посещение памятника конструктивизма — с подъёмом на смотровую площадку и рассказом о его истории.
📍 Белая башня (ул. Бакинских комиссаров, 2а)
💸 450₽, по регистрации (дети до 12 лет — бесплатно)
3 августа, воскресенье, 15.00
Космический квиз «108 минут, которые изменили мир»
Интеллектуальная викторина о космосе, открытиях и науке. В программе — факты, вопросы и командное соревнование.
📍 Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)
💸 Бесплатно
Гузель Санжапова. Тут вам не деревня — тут во мне деревня
Предпринимательница Гузель Санжапова расскажет о развитии социального бизнеса в селе Малый Турыш, создании арт-фестиваля «Посреди нигде» и пути к масштабным проектам. Встреча о сообществе, смыслах и личном выборе.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3)
💸 Бесплатно, по регистрации
29 июля, вторник, 19.00
Путь к спокойствию: КПТ-методы против тревоги
На лекции разберут механизмы возникновения тревоги, методы её снижения, а также практики осознанности и релаксации.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 500₽, по регистрации
30 июля, среда, 18.30
Блокнот с непустыми страницами
Участники соберут авторские блокноты из заранее подготовленных листов с принтами, обсудят процессы рисования, печати и переплёта.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 1000₽, по регистрации
31 июля, четверг, 18.30
Прогулка с оперой: Три сестры
Формат уличного просмотра оперы с перемещением по городу. На этот раз — «Три сестры» Петера Этвёша. Маршрут включает три точки: Цветочный бар Hortus, Дендропарк на 8 марта и бар «Самоцвет». Перерывы между ними равны оперным антрактам. Рекомендуется взять с собой напитки, пледы и репелленты.
📍 Цветочный бар Hortus (ул. Карла Маркса, 20)
💸 600₽
1 августа, пятница, 18.15
Английский киноклуб: «Мамма MIA!»
Показ мюзикла «Мамма MIA!» на английском языке с английскими субтитрами.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 Бесплатно, по регистрации
2 августа, суббота, 13.00
Белая башня. Обзорное посещение
Посещение памятника конструктивизма — с подъёмом на смотровую площадку и рассказом о его истории.
📍 Белая башня (ул. Бакинских комиссаров, 2а)
💸 450₽, по регистрации (дети до 12 лет — бесплатно)
3 августа, воскресенье, 15.00
Космический квиз «108 минут, которые изменили мир»
Интеллектуальная викторина о космосе, открытиях и науке. В программе — факты, вопросы и командное соревнование.
📍 Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)
💸 Бесплатно
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