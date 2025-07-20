Куда сходить в Екатеринбурге с 28 июля по 3 августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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28 июля, понедельник, 19.00Гузель Санжапова. Тут вам не деревня — тут во мне деревняПредпринимательница Гузель Санжапова расскажет о развитии социального бизнеса в селе Малый Турыш, создании арт-фестиваля «Посреди нигде» и пути к масштабным проектам. Встреча о сообществе, смыслах и личном выборе.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3)💸 Бесплатно, по регистрации29 июля, вторник, 19.00Путь к спокойствию: КПТ-методы против тревогиНа лекции разберут механизмы возникновения тревоги, методы её снижения, а также практики осознанности и релаксации.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 500₽, по регистрации30 июля, среда, 18.30Блокнот с непустыми страницамиУчастники соберут авторские блокноты из заранее подготовленных листов с принтами, обсудят процессы рисования, печати и переплёта.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 1000₽, по регистрации31 июля, четверг, 18.30Прогулка с оперой: Три сестрыФормат уличного просмотра оперы с перемещением по городу. На этот раз — «Три сестры» Петера Этвёша. Маршрут включает три точки: Цветочный бар Hortus, Дендропарк на 8 марта и бар «Самоцвет». Перерывы между ними равны оперным антрактам. Рекомендуется взять с собой напитки, пледы и репелленты.📍 Цветочный бар Hortus (ул. Карла Маркса, 20)💸 600₽1 августа, пятница, 18.15Английский киноклуб: «Мамма MIA!»Показ мюзикла «Мамма MIA!» на английском языке с английскими субтитрами.📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 Бесплатно, по регистрации2 августа, суббота, 13.00Белая башня. Обзорное посещениеПосещение памятника конструктивизма — с подъёмом на смотровую площадку и рассказом о его истории.📍 Белая башня (ул. Бакинских комиссаров, 2а)💸 450₽, по регистрации (дети до 12 лет — бесплатно)3 августа, воскресенье, 15.00Космический квиз «108 минут, которые изменили мир»Интеллектуальная викторина о космосе, открытиях и науке. В программе — факты, вопросы и командное соревнование.📍 Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12)💸 Бесплатно