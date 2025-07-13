Куда сходить в Екатеринбурге с 21 по 27 июля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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21 июля, понедельник, 18.30Ботаническая иллюстрация акварельюМастер-класс по рисованию белокрыльника с натуры: участники освоят акварельную заливку, проработку деталей, технику по-сырому и лессировку.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 1000₽22 июля, вторник, 19.00Пешеходная экскурсия «Нечужая земля Ильи Кормильцева»Маршрут по местам, связанным с жизнью поэта в Свердловске. В программе — песни «Наутилуса», рассказы о рок-фестивалях и знаковых точках города.📍 Корпус УрФУ (ул. Куйбышева, 48)💸 500₽, по регистрации23 июля, среда, 18.00Прогулка «Выходи во двор!»Истории центра Екатеринбурга и его жителей: от архитектурных замыслов до художников на шестом этаже. Уютная прогулка с посещением мастерских и чаепитием.📍 ТК «Сити-центр» (вход №2, пр. Ленина)💸 1200₽24 июля, четверг, 17.00Синемалогия «Материалистки»: что победит, любовь или деньги?Просмотр фильма и обсуждение с гештальт-терапевтом и сценаристом.📍 Кинотеатр «Гринвич-Синема» (8 Марта, 46, зал «Комфорт»)💸 от 500₽25 июля, пятница, 19.00Прочитано буквально: книжный клубОбсуждение рассказов и сборников. Участники делятся личными рецензиями и читают друг другу отрывки из понравившихся книг.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 150₽27 июля, суббота, с 11.00Книжный фестиваль «Веранда Альпины»Фестиваль «Веранда „Альпины“» — совместный проект с книжным магазином «Пиотровский» для всех, кто интересуется литературой. Темой этого года станет «Русский город. Пространство. Люди. Истории»: участники обсудят, как в разных уголках России складывается неповторимая атмосфера, формируются локальные идентичности и рождаются уникальные городские истории.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)💸 Бесплатно28 июля, воскресенье, 12.00Лекция и открытый шахматный турнирКандидат в мастера спорта Антон Шадрин расскажет небольшую лекцию "Почему шахматы это интересно?". Сразу после — турнир по швейцарской системе.📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)💸 Бесплатно