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Куда сходить в Екатеринбурге с 21 по 27 июля

12.33 Воскресенье, 20 июля 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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21 июля, понедельник, 18.30
Ботаническая иллюстрация акварелью
Мастер-класс по рисованию белокрыльника с натуры: участники освоят акварельную заливку, проработку деталей, технику по-сырому и лессировку.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 1000₽

22 июля, вторник, 19.00
Пешеходная экскурсия «Нечужая земля Ильи Кормильцева»
Маршрут по местам, связанным с жизнью поэта в Свердловске. В программе — песни «Наутилуса», рассказы о рок-фестивалях и знаковых точках города.
📍 Корпус УрФУ (ул. Куйбышева, 48)
💸 500₽, по регистрации

23 июля, среда, 18.00
Прогулка «Выходи во двор!»
Истории центра Екатеринбурга и его жителей: от архитектурных замыслов до художников на шестом этаже. Уютная прогулка с посещением мастерских и чаепитием.
📍 ТК «Сити-центр» (вход №2, пр. Ленина)
💸 1200₽

24 июля, четверг, 17.00
Синемалогия «Материалистки»: что победит, любовь или деньги?
Просмотр фильма и обсуждение с гештальт-терапевтом и сценаристом.
📍 Кинотеатр «Гринвич-Синема» (8 Марта, 46, зал «Комфорт»)
💸 от 500₽

25 июля, пятница, 19.00
Прочитано буквально: книжный клуб
Обсуждение рассказов и сборников. Участники делятся личными рецензиями и читают друг другу отрывки из понравившихся книг.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 150₽

27 июля, суббота, с 11.00
Книжный фестиваль «Веранда Альпины»
Фестиваль «Веранда „Альпины“» — совместный проект с книжным магазином «Пиотровский» для всех, кто интересуется литературой. Темой этого года станет «Русский город. Пространство. Люди. Истории»: участники обсудят, как в разных уголках России складывается неповторимая атмосфера, формируются локальные идентичности и рождаются уникальные городские истории.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
💸 Бесплатно

28 июля, воскресенье, 12.00
Лекция и открытый шахматный турнир
Кандидат в мастера спорта Антон Шадрин расскажет небольшую лекцию "Почему шахматы это интересно?". Сразу после — турнир по швейцарской системе.
📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:32 За сутки на водоёмах Свердловской области обнаружены тела двух погибших
13:05 В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав и шлема погиб в аварии на Индустриальной
12:33 Куда сходить в Екатеринбурге с 21 по 27 июля
11:18 Баста предложил назвать улицу в Березовском в честь рэпера Вити АК
03:08 Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты
02:22 Футболисты «Урала» застряли в Ярославле на фоне атаки беспилотников
17:37 В Екатеринбурге завершают строительство «Маяк Арены» — первой киберспортивной площадки в регионе
16:51 Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным фестивалем народных традиций
16:47 В больнице скончалась пассажирка Audi, пострадавшая в ДТП с троллейбусом на Краснофлотцев
16:20 Водителей предупреждают о дожде, тумане и высокой пожарной опасности в Свердловской области
15:43 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали
14:07 Известно состояние пострадавших в аварии с троллейбусом в Екатеринбурге: кома и клиническая смерть
13:45 В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на двух женщин во время празднования дня рождения
13:21 Мэрия Екатеринбурга: после реформы жалоб на транспорт стало меньше
12:21 В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом
12:13 В четырёх городах Свердловской области перекроют улицы из-за празднования Дня металлурга и Дня города
11:11 «Атмофест-2025» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 24 августа
23:57 Бывшего молодёжного пресс-секретаря Екатеринбургской епархии внесли в реестр иноагентов
20:53 Пассажирам Екатеринбургского метрополитена рассказывают историю метро
20:39 В Серове обвиняемого в истязании беременной сожительницы взяли под стражу
20:23 Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист
20:07 Молодой пёстрый дятел оказался в екатеринбургской ветклинике
19:08 Ошибка на станции Верх-Нейвинск заставила пассажиров идти под вагонами
18:50 Съезд на Нижние Серги перекроют на трассе Р‑242 на четыре дня
18:27 Только четыре из одиннадцати свердловских пожаров четверга глодали жилые дома
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