Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 июля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

14 июля, понедельник, 19.00Философия желания: карты, плато и машины Делёза и ГваттариЛекция о философской концепции Жиля Делёза и Феликса Гваттари. Рассмотрим ключевые понятия их работ — «машины желания», «тело без органов», «ризома» и «плато», а также то, как философия становится практикой сопротивления и изобретения.📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 от 550₽15 июля, вторник, 19.00От истощения к восстановлению: КПТ-стратегии против выгоранияРазбор механизмов эмоционального выгорания с позиции когнитивно-поведенческой терапии. Участники узнают о диагностике выгорания, деструктивных установках и научатся использовать практические методы для восстановления.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 500₽16 июля, среда, 19.00Беговая арт-прогулка по Street Art Line с SHU RUNМаршрут с акцентом на уличное искусство Екатеринбурга. В программе — работы Мансура Зияева, Кирилла Ведерникова и Aris Oner, редко встречающиеся в классических маршрутах.📍 Пространство «Дворик» (двор на улице Добролюбова, 19)💸 Бесплатно, по регистрации17 июля, четверг, 18.30Открытые лекции. Психология на пальцах: «Антихрупкость в отношениях»Лекция о том, как сохранить устойчивость и гибкость в коммуникации, почему важно меняться в отношениях и что означает быть «антихрупким» в эмоциональной сфере.📍 Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230, сцена «Саундпарк»)💸 Бесплатно, по регистрации18 июля, пятница, 19.00Илья Гомыранов. Биобезобразие. Куда исчезли пчёлы и воробьи?Лекция о последствиях утраты биоразнообразия. Как исчезновение даже небольших видов может повлечь за собой климатические и социальные кризисы — и как это уже происходит.📍 набережная городского пруда у Ельцин Центра💸 700₽19 июля, суббота, 16.00Рви слова! Мастер-класс по газетному коллажу в духе МаяковскогоПрактическое занятие по созданию коллажей в эстетике русского авангарда. Участники будут работать с газетными вырезками и супрематическими формами.📍 Библиотека №40 (ул. Старых большевиков, 18)💸 300₽20 июля, воскресенье, 15.00Открытка-посланиеМастер-класс по созданию авторской открытки на самодельной бумаге.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 700₽