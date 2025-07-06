Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 июля
Иллюстрация: Вечерние ведомости
14 июля, понедельник, 19.00
Философия желания: карты, плато и машины Делёза и Гваттари
Лекция о философской концепции Жиля Делёза и Феликса Гваттари. Рассмотрим ключевые понятия их работ — «машины желания», «тело без органов», «ризома» и «плато», а также то, как философия становится практикой сопротивления и изобретения.
📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 от 550₽
15 июля, вторник, 19.00
От истощения к восстановлению: КПТ-стратегии против выгорания
Разбор механизмов эмоционального выгорания с позиции когнитивно-поведенческой терапии. Участники узнают о диагностике выгорания, деструктивных установках и научатся использовать практические методы для восстановления.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 500₽
16 июля, среда, 19.00
Беговая арт-прогулка по Street Art Line с SHU RUN
Маршрут с акцентом на уличное искусство Екатеринбурга. В программе — работы Мансура Зияева, Кирилла Ведерникова и Aris Oner, редко встречающиеся в классических маршрутах.
📍 Пространство «Дворик» (двор на улице Добролюбова, 19)
💸 Бесплатно, по регистрации
17 июля, четверг, 18.30
Открытые лекции. Психология на пальцах: «Антихрупкость в отношениях»
Лекция о том, как сохранить устойчивость и гибкость в коммуникации, почему важно меняться в отношениях и что означает быть «антихрупким» в эмоциональной сфере.
📍 Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230, сцена «Саундпарк»)
💸 Бесплатно, по регистрации
18 июля, пятница, 19.00
Илья Гомыранов. Биобезобразие. Куда исчезли пчёлы и воробьи?
Лекция о последствиях утраты биоразнообразия. Как исчезновение даже небольших видов может повлечь за собой климатические и социальные кризисы — и как это уже происходит.
📍 набережная городского пруда у Ельцин Центра
💸 700₽
19 июля, суббота, 16.00
Рви слова! Мастер-класс по газетному коллажу в духе Маяковского
Практическое занятие по созданию коллажей в эстетике русского авангарда. Участники будут работать с газетными вырезками и супрематическими формами.
📍 Библиотека №40 (ул. Старых большевиков, 18)
💸 300₽
20 июля, воскресенье, 15.00
Открытка-послание
Мастер-класс по созданию авторской открытки на самодельной бумаге.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 700₽
Философия желания: карты, плато и машины Делёза и Гваттари
Лекция о философской концепции Жиля Делёза и Феликса Гваттари. Рассмотрим ключевые понятия их работ — «машины желания», «тело без органов», «ризома» и «плато», а также то, как философия становится практикой сопротивления и изобретения.
📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 от 550₽
15 июля, вторник, 19.00
От истощения к восстановлению: КПТ-стратегии против выгорания
Разбор механизмов эмоционального выгорания с позиции когнитивно-поведенческой терапии. Участники узнают о диагностике выгорания, деструктивных установках и научатся использовать практические методы для восстановления.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 500₽
16 июля, среда, 19.00
Беговая арт-прогулка по Street Art Line с SHU RUN
Маршрут с акцентом на уличное искусство Екатеринбурга. В программе — работы Мансура Зияева, Кирилла Ведерникова и Aris Oner, редко встречающиеся в классических маршрутах.
📍 Пространство «Дворик» (двор на улице Добролюбова, 19)
💸 Бесплатно, по регистрации
17 июля, четверг, 18.30
Открытые лекции. Психология на пальцах: «Антихрупкость в отношениях»
Лекция о том, как сохранить устойчивость и гибкость в коммуникации, почему важно меняться в отношениях и что означает быть «антихрупким» в эмоциональной сфере.
📍 Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230, сцена «Саундпарк»)
💸 Бесплатно, по регистрации
18 июля, пятница, 19.00
Илья Гомыранов. Биобезобразие. Куда исчезли пчёлы и воробьи?
Лекция о последствиях утраты биоразнообразия. Как исчезновение даже небольших видов может повлечь за собой климатические и социальные кризисы — и как это уже происходит.
📍 набережная городского пруда у Ельцин Центра
💸 700₽
19 июля, суббота, 16.00
Рви слова! Мастер-класс по газетному коллажу в духе Маяковского
Практическое занятие по созданию коллажей в эстетике русского авангарда. Участники будут работать с газетными вырезками и супрематическими формами.
📍 Библиотека №40 (ул. Старых большевиков, 18)
💸 300₽
20 июля, воскресенье, 15.00
Открытка-послание
Мастер-класс по созданию авторской открытки на самодельной бумаге.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 700₽
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